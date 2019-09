Antonio Banderas, espectacular a sus 59 años El actor se ha mostrado en perfecta forma física durante los ensayos de su próxima obra teatral

A sus 59 años, Antonio Banderas se encuentra mejor que nunca. Han pasado ya cuatro años desde que el actor puso punto y final a su matrimonio con Melanie Griffith. Eran una de las parejas más consolidadas y admiradas de Hollywood. Por eso, a muchos les parecía prácticamente imposible que el intérprete volviese a vivir una historia de amor tan perfecta como la que tuvo con la madre de su hija, Stella del Carmen. Sin embargo, hace cinco años, Banderas volvió a enamorarse de Nicole Kimpel, una empresaria holandesa 20 años menor que él.

Desde que el malagueño comenzó su relación con Nicole, ambos se han vuelto inseparables y se muestran más cómplices que nunca. Sin ir más lejos, hace unos días, el actor concedía una entrevista a «Vanity Fair» y dedicaba estas palabras a su pareja: «No tenemos nada que ver. Es una mujer muy discreta, muy racional y no se altera por casi nada. Me complementa, porque yo soy pura intuición. Creo que no habríamos enganchado tan bien en otra época de mi vida en la que la efervescencia de Melanie Griffith era intoxicante». «Melanie es una especie de champán de burbujas, una estrella que sabe comportarse. Nicole sería un zumo de fruta fresca, totalmente detox», unas palabras expuestas por Banderas que benefician a Nicole, pero que no dejan muy bien parada a su mujer.

Como él mismo asegura, su novia le aporta tranquilidad, por lo que esa podría ser una de las causas que explicaran la buena apariencia que presenta en la actualidad el intérprete. Además, el hecho de que sufriera un ataque al corazón el pasado año 2017, también ha obligado al malagueño a llevar una vida más saludable, algo que también le ha llevado a mejorar su forma física.

El actor se ha mostrado más vital que nunca durante los ensayos de la obra «Broadway A Chorus» que el próximo mes de noviembre presentará en el teatro que ha abierto en su ciudad natal.