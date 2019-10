Arrestan al sobrino de Meghan Markle después de deambular desnudo y drogado por Hollywood

Un nuevo escándalo en la familia de Meghan Markle. En esta ocasión no se trata de su padre, Thomas Markle, ni de su hermanastra, Samantha Markle, sino de su sobrino de 28 años Thomas Dooley, hijo de su hermano Thomas Markle Jr.

El joven, gerente de un establecimiento de Domino's Pizza, fue detenido el pasado jueves por la Policía después de que un vecino denunciase que Thomas Markle estaba deambulando por las calles de Hollywood, Los Ángeles, desnudo –ataviado tan solo con una pequeña toalla alrededor de su cintura– y gritando improperios como un loco.

Varios testigos han asegurado que el sobrino de Meghan Markle parecía estar bajo los efectos de las drogas, pues su comportamiento era irracional. En el momento en el que la Policía procedió a la detención, el joven se resistió por lo que tuvieron que inmovilizarle y tumbarle en el suelo. Después fue atendido por los paramédicos y llevado al hospital.

Así se muestra en las imágenes que ha publicaco el «Daily mail» que pertenecen a un turista que pasaba por allí y que desconocía por completo que se trataba del sobrino de Meghan Markle, con el que antes tenía una relación muy cercana e, incluso, hacía de niñera cuando era pequeño.

