El ascenso de Carlos Torretta: marido, empleado y padre En vísperas de su primer aniversario de boda con Marta Ortega, el hijo del diseñador argentino moldea una nueva vida. Así ha sido su periplo desde Nueva York a La Coruña

De los rascacielos grises y el bullicio de la Gran Manzana a la serenidad y los paisajes verdes de Arteixo. De cerrar los garitos más exclusivos de Nueva York, rodeado de supermodelos, a pasar el fin de semana en la hípica en familia o cenando en casa de algún amigo íntimo. A sus 35 años, puede decirse -sin caer en la exageración- que Carlos Torretta se ha diseñado una nueva vida en tiempo récord. En menos de un año, ha abandonado el estado civil de soltero, ha fichado por el conglomerado textil más potente del mundo y se prepara para ejercer como padre primerizo. Detrás de esta fulgurante evolución figura el nombre de Marta Ortega (35 años), a la que dio «el sí, quiero» el pasado 16 de noviembre en La Coruña en una ceremonia de dos días con fuegos artificiales y en régimen de separación de bienes.

Un mes antes de celebrar su primer aniversario de boda, la pareja ya ha recibido un regalo por adelantado. Esperan su primer hijo en común para la próxima primavera, según adelantó esta semana la revista «¡Hola!». Los rumores perseguían al matrimonio desde el pasado verano cuando se vio a la hija de Amancio Ortega luciendo holgados caftantes en alta mar o en un concierto de Jamie Cullum sin separarse de una botella de agua y sin encender un cigarro. Ella ha dejado el tabaco, mientras que a su marido aún se le resiste. Todo es cuestión de tiempo.

Lo más probable es que el nuevo miembro del clan Ortega nazca en el hospital Quirón de La Coruña, donde Marta ya dio a luz a su primer hijo Amancio -en marzo de 2003- fruto de su primer matrimonio con el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya. De momento se desconoce el sexo del bebé, que será el quinto nieto del empresario y hombre más rico de España. Tiene otros tres de su hija Sandra y su marido Pablo Gómez: Martiño, ya universitario, y Antía y Uxía, ambas en el instituto.

Uno más en Inditex

La nueva faceta de Carlos Torretta como padre viene precedida por otra conquista en el plano laboral. El pasado septiembre, incorporó a su curriculum el que es sin duda el puesto más relevante de su carrera. Amancio le ha abierto de par en par las puertas de su casa, pero también las de Inditex -con 7.420 tiendas en 202 mercados, operando con 7.235 fábricas en todo el mundo-. El pasado septiembre, fuentes cercanas al gigante gallego anunciaban el fichaje de Torretta. Se ha incorporado al área de comunicación de la división de e-commerce de Zara (Zara.com). Desarrolla sus labores en las oficinas centrales de Inditex en Arteixo (La Coruña), donde también desempeña su profesión su mujer. Eso sí, apenas coinciden puesto que Marta ocupa un puesto en el área de Woman, en el equipo de producto y diseño, encargado de captar las nuevas tendencias y definir hacia dónde se dirigen las nuevas colecciones. Y aunque no lo es, trata de actuar como una más. No tiene despacho, almuerza en el comedor de la empresa junto a sus compañeros y no le importa echar horas. Trata de dejar el apellido en casa, una actitud que ya ha trasladado a su marido, quien antes de tomar posesión recibió un curso interno de formación de varias semanas, como dicta el protocolo de la compañía.

El nuevo contrato laboral de Torretta ha supuesto el paso decisivo para que la pareja se instale en La Coruña, en el edificio que posee Amancio Ortega en el paseo de la Dársena frente al mar. Hasta ahora, Marta había estado repartiendo su tiempo entre la ciudad herculina y Madrid, donde residía su marido por motivos de trabajo.

Publicidad y moda

Carlos Torretta es hijo del diseñador argentino Roberto Torretta, con una larga trayectoria en la industria textil a sus espaldas, y Carmen Echevarría, propietaria de la tienda multimarca Berlín del barrio de Chueca. Estudió Bellas Artes y Publicidad en la Universidad de Pace de Nueva York. Inicialmente se dedicó al mundo de la publicidad para luego saltar a la industria de la moda como agente de modelos para la agencia The Society Model Management. Ha sido representante de grandes figuras de la pasarela como Adriana Lima y Kendall Jenner.

Durante sus años en Nueva York, Torretta era un rostro habitual de la noche y las fiestas con más caché. Siempre tuvo éxito con las mujeres. De aquella época salieron a la luz varios noviazgos. Mantuvo una relación con Andie Muise, modelo canadiense de 26 años que desfiló como ángel de Victoria’s Secret o Victoria Traina, estilista y una de las hijas de Danielle Steel, la escritora de best sellers románticos más popular del mundo. Pero el amor definitivo lo descubrió a comienzos de 2016 en el cumpleaños de Eugenia Silva, en el Museo del Traje de Madrid, donde conoció a Marta. Desde entonces no se han separado y su futuro en común avanza a pasos agigantados. Hacía tiempo que no se veía a Marta tan feliz.