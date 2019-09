Asraf Beno, humillado por Omar Montes por cuestionar su sexualidad El cantante cuenta con el apoyo de Kiko Rivera, que le ha defendido a capa y espada desde que lo dejó con su hermana, con la que en estos momentos no tiene mantiene una buena relación

La relación entre Omar Montes -exnovio de Chabelita- y Asraf Beno -actual novio de Chabelita- nunca ha sido buena. Son muchas las polémicas que han protagonizado desde la pasada edición de «Gran Hermano Vip» y «Supervivientes» (del que se proclamó campeón al imponerse en la final a Albert Álvarez) y desde entonces, el cantante es uno de los personajes más queridos de la televisión en nuestro país.

Su último rifirrafe con Chabelita Pantoja ocurrió en el cumpleaños de Isabel Pantoja el pasado 2 de agosto que dio mucho que hablar. Al parecer, la hija de la tonadillera no se sintió nada cómoda con la presencia de su expareja en la misma fiesta en la que se encontraba su actual novio.

Por otro lado Omar Montes cuenta con el apoyo de Kiko Rivera, su gran amigo, que le ha defendido a capa y espada desde que lo dejó con su hermana, con la que en estos momentos no tiene mantiene una buena relación, más bien todo lo contrario.

La guerra entre Omar y Asraf no ha hecho más que empezar pues, en la última visita del cantante a «Sábado Deluxe» puso en duda la sexualidad del modelo al decir: «Creo que su perfil son mujeres que tengan dinero. No sabe ni él lo que le gusta. Con su sexualidad está más perdido que Wally en el Wanda Metropolitano», algo que no sentó demasiado bien a Asraf, quien ha asegurado a través del programa en el que colabora «Ya es mediodía» que ha interpuesto una demanda para restablecer su imagen y su honor: « No me hace gracia que se le pregunten estas cosas y que la gente y familiares vean estas cosas», explicó.