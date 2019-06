Aurah Ruiz se derrumba: «Me estoy muriendo» La televisiva ha tocado fondo y se ha abierto en canal para sus seguidores

Desde que la extronista Aurah Ruiz abandonara la casa de «Gran Hermano Vip», en la que mantuvo un breve pero intenso romance con Suso, ha decidido sincerarse sobre numerosos aspectos relacionados con su vida privada. A través del canal «Mtmad» de «Mediaset» habla sobre su hijo y lo dura que resulta su enfermedad, sobre su expareja, Jesé Rodríguez o aspectos más cotidianos como su día a día.

Recientemente, la televisiva sorprendía al compartir con sus seguidores los resultados de sus últimas intervenciones estéticas. Y es que decidió retocarse cinco partes de la cara en una misma sesión, algo que le acabo pasando factura y le provocó una grave reacción alérgica.

Ya recuperada, Aurah ha estallado contra toda la gente que critica todo lo que hace y los que cuestionan los cuidados que proporciona a su hijo: «Me estoy muriendo, yo no puedo dormir. Por el día no se puede… ¿Qué quieres? ¿Que esté medicada con depresión? Para estar muriéndome en otro sitio, prefiero estar haciéndolo aquí», ha dicho, según recoge la revista «Lecturas», en respuesta a la gente que le acusa de irse por ahí en vez de cuidar de su hijo.

El calvario de la enfermedad

«Ya no puedo más», dijo entre llantos Aurah en su última visita a «Sábado Deluxe», que explicó que su hijo padece una rara enfermedad que es «lo contrario de la diabetes y que afecta a 1 de cada 50.000 niños». Por esta dolencia, el niño tiene que estar conectados a unos sensores que avisan en cada momento sobre su cantidad de azúcar en sangre, que si se desestabiliza le puede provocar la muerte. «Puede ocurrir incluso cuando él está durmiendo», explicó Ruiz, que dice que debido a esta situación casi no come ni duerme, y que sus padres la despiertan a través del teléfono móvil cuando saben que está sola en casa y se ha podido quedar dormida.

La televisiva insiste solicitar más atención que dinero, por parte de su expareja Jesé, para repartirse el cuidado del niño y poder «llevar una vida normal». «Supongo que la situación mejorará cuando mi hijo crezca, pero de momento no me puede decir cuando se encuentra mal, así que los sensores son la única información que nos dicen cómo se encuentra en cada momento», aseguró en el programa de «Telecinco», cuando contó todos los detalles de los cuidados que necesita el pequeño Nyan.