Azealia Banks insinúa que Elon Musk y su novia Grimes la invitaron a hacer un trío

El magnate Elon Musk vuelve a causar revuelo en las redes sociales, y no por la salida a bolsa de Tesla, sino por una supuesta proposición a hacer un trío que él y su novia (la cantante Grimes) le habrían hecho a Azealia Banks.

Según las palabras de la rapera, Musk y Grimes le pidieron que viajara desde Nueva York hasta Los Ángeles para poder trabajar en una colaboración con ellos. Banks asegura que le prohibieron expresamente que trajese a su pareja.

«Literalmente, he estado sola durante días en la casa de Elon Musk esperando a que Grimes aparezca y que podamos empezar con las sesiones. Estuve esperando todo el fin de semana mientras Grimes consolaba a su novio por ser lo bastante estúpido como para ponerse a tuitear drogado. Me invitaron y me dijeron que no me podía traer a mi novio... Probablemente más para alguna mierda de trío que por otra cosa», compartió a través de sus historias de Instagram Azealia Banks.

La rapera criticó duramente a Musk, con comentarios como: «No hace nada por África a pesar de que su fortuna familiar provenga de minas de minerales y esmeraldas». Banks añadió que Musk habría hecho mejor «contratando a una prostituta» antes que convenciendo a Grimes de que saliera con él, porque al menos ese tipo de persona sería más discreta.

Banks describe sus días en casa del magnate casi como una película de terror, explicando que acabaron con Grimes desapareciendo, habiéndole reservado un vuelo de vuelta a Nueva York, como invitación a que se marchase.

La reputación de la rapera en internet, sin embargo, no es demasiado buena. Ya en 2013 se metió con Rita Ora por llevar cangrejeras y acabó incluso acusándola de haber tomado fotos de sus bailarines en el vestuario sin consentimiento.

Por su parte, Musk está siendo investigado por haber sacado Tesla a bolsa de manera ilegal a través de Twitter. Lo que está claro es que la colaboración entre la cantante Grimes y la rapera Azealia Banks no va a llegar, y menos después de este revuelo online.