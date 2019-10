Las Azúcar Moreno cargan duramente contra Chabelita Pantoja Toñi Salazar ha hablado sin tapujos sobre el debut musical de la hija de Isabel Pantoja

Guste o no, el primer single de Isa P. ( Chabelita Pantoja para los más nostálgicos) ha conseguido acumular, en menos de un mes, más de tres millones de visualizaciones en Youtube. Eso no significa que haya agradado. Son muchas las voces, incluso su propio hermano Kiko Rivera, que han dado una opinión negativa sobre su debut musical con «Ahora estoy mejor», ya sea por el género de la canción, la voz de la televisiva, o, simplemente, por el videoclip.

Toñi Salazar, de las Azúcar Moreno, ha cargado este miércoles duramente contra la hija de Isabel Pantoja en el programa «Espejo Público». «Ni baila ni canta bien», dijo sin tapujos en el espacio televisivo. Y añadía: «Que a la niña le hace feliz cantar vale, de ahí a cantar no. Eso no es música».

A Salazar no le parece justo. Cuenta con muchas facilidades, está constantemente saliendo en los medios de comunicación con su canción. «Tiene unas plataformas tan grandes que a los demás nos cuesta la vida. A mí me indignan estas cosas. Es injusto que inviertas tu vida y que casi tengas que pedir permiso al Papa para hacer una canción en televisión. Esa niña cantar no canta, solo se le ha puesto por bandera que quiere hacer todo, pero música no hace», declaraba.

También lanzó una pullita a la tonadillera Isabel Pantoja: «Si ella fuera mi hija le hubiera dicho que no. La música no es abrir la boca y cantar. La música es algo muy serio, es una profesión y hay que respetarla en todos los sentidos. ¡Que se dedique cada uno a lo que sabe!».