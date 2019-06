Beatriz Tajuelo habla por primera vez sobre las fotos de Albert Rivera y Malú La ex del líder de Ciudadanos ha acudido recientemente a un evento publicitario

Beatriz Tajuelo, la que fuera pareja de Albert Rivera, durante más de cuatro años, ha roto el silencio en el que lleva inmersa desde hace meses, tras salir a la luz imágenes sobre el romance entre el líder de Ciudadanos y la sobrina de Paco de Lucía: Malú. Una puesta en escena de apenas unos minutos, que ha tenido lugar este miércoles en el «photocall» de la fiesta de la revista «Viajar».

Tajuelo se ha mostrado de lo más cauta y esquiva ante los medios. «Sí, he visto las fotos», confirmaba al ser preguntada por la que se ha convertido en una de las parejas más sorprendentes de este 2019. Fiel a su habitual discreción, ha optado por no meterse en la vida de su ex, alejándose así de cualquier tipo de polémica. Es más, apenas se ha pronunciado sobre el la nueva relación de su ex:«Lo siento, pero no voy a hablar. No opino nada de la vida de otros. La vida de los demás es de los demás», declaraba. Además, ha asegurado estar serena y feliz en lo que a temas del corazón respecta. «Estoy bien, todo pasa en la vida y todo sigue», ha explicado.

Tras la ruptura con el político, Tajuelo ha regresado a Barcelona, donde ejerce de colaboradora en la agencia de eventos y comunicación Light & Sound Group. Allí, se ha reinventado y presume de su nueva vida como «influencer», con casi 4.000 seguidores en Instagram. Su andadura en las redes sociales comenzaba en febrero y, desde entonces, no ha parado de publicar contenido de manera constante: recomendaciones de productos, «looks» para el día a día, rincones de Barcelona, proyectos, viajes...

«Ya sabéis, a mí me gusta mucho viajar, la moda, los restaurantes y me apetecía compartirlo con la gente. Vi que tenía resultado y que la gente me escribe, me pregunta cosas y vamos compartiendo, así que nada, ahí estamos». Su intención, según la propia Tajuelo, es compartir «todo aquello que le apetece».

A pesar de que su reciente trabajo como creadora de contenido ocupa la mayor parte de su tiempo, la ex del político ha revelado sus planes de verano. «Quiero ir a Menorca, como siempre. Tengo a mi familia allí, a mis sobrinas y cada año voy a verles», decía la catalana. Como buena amante de las aventuras, la «instagramer» también confesaba su viaje de ensueño: «Tengo muchísimas ganas de ir a Egipto, es algo que tengo pendiente, pero, como soy muy aventurera, hacer un safari en el continente africano es mi sueño».