Beatriz Tajuelo, de «primera dama» de Ciudadanos a influencer La expareja de Albert Rivera quiere hacerse un hueco en el mundo de la moda

Cuando Beatriz Tajuelo y Albert Rivera pusieron fin a cuatro años de noviazgo el pasado mes de enero, ella hizo las maletas, se despidió de sus días en Madrid y volvió a su antiguo piso en l’Hopitalet de Llobregat. Cuando se subió al tren que la llevaría de vuelta a casa, decidió que iba a empezar de cero y que no miraría a atrás: dejó de ejercer como asesora del cantante Miguel Poveda y comenzó a trabajar en Barcelona en la agencia de eventos y comunicación Light & Sound Group. Hasta ese momento, siendo la pareja del líder de Ciudadanos, Tajuelo siempre había sido muy reservada, tenía una cuenta en Instagram privada y otra pública en Twitter, desde donde comenzó a publicar algunos mensajes que evidenciaban su débil estado de ánimo.

Poner kilómetros de por medio le permitió a Tajuelo pensar qué quería hacer y, sobre todo, quién quería ser. Mantuvo su cuenta de Instagram privada y creó otras dos públicas, una a su nombre y otra para hablar sobre todos los rincones de la isla de Menorca. Durante estos meses ha trabajado con constancia y dedicación en estos perfiles para labrarse un futuro como influencer e, incluso, esta semana ofrecía su primera entrevista como tal a «Vanity Fair». «Me gustaría dedicarme a la moda, pero hay mucha competencia, es muy difícil», decía, sin mencionar en ningún momento al líder de Ciudadanos.

Un día para olvidar

Tajuelo no había hablado con ningún medio de comunicación hasta ahora. Propuestas no le han faltado, pero no quería que unas declaraciones suyas empañasen el trabajo que está haciendo por destacar como influencer. Tampoco ayudó que un mes después de su ruptura con Rivera saltase a los medios que el líder de Ciudadanos mantenía una relación sentimental con la cantante Malú. Aquel día, cuando se conoció la noticia, el teléfono de Tajuelo no paró de sonar. Recibió llamadas de gente del partido de Ciudadanos y sus redes sociales se llenaron de mensajes de periodistas intentando dar con ella.

Tajuelo guardó silencio y dejó pasar los días. «Se sentía agobiada y decepcionada por todo lo que estaba ocurriendo. No se lo podía creer. Conoce a Malú y tampoco estaba convencida de que fuera lo que Albert necesitaba en ese momento», comenta una amiga cercana a Tajuelo a ABC. Y añade: «A ella le dolió mucho todo aquello, sobre todo sintió que ya no conocía a la persona con la que había mantenido una relación durante cuatro años. Pero Bea es muy discreta. No habló entonces de su ruptura con Albert ni lo hará nunca porque lo que quiere es pasar página».

Que Malú entrase en escena le vino bien a Tajuelo para esquivar el foco mediático. «Albert es un tío de principios y no iba a seguir con Bea solo por la imagen que quería transmitir como candidato a la presidencia por Ciudadanos. Ella es igual que él en este sentido», cuenta un íntimo amigo del líder de Ciudadanos, quien también dice que sintió mucho la ruptura con Tajuelo, pero admite que ahora ve «muy feliz» a su amigo con Malú. La cantante ya ha confirmado su asistencia con él a la boda de Melendi el 7 de septiembre en el Escorial. Para entonces, Tajuelo espera que todos se hayan olvidado de ella.