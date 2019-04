Belén Esteban se mete en política La «princesa del pueblo» se mostró muy preocupada por la situación que vive su madre, y miles de personas en España, con el tema de las pensiones

Hace dos días, Belén Esteban acudió durante un instante como invitada al plató de «Todo es mentira», presentado por Risto Mejide.La colaboradora de «Sálvame» mostró su preocupación ante el actual panorama político y opinó sobre los candidatos a la presidencia y sus partidos políticos.

En un barómetro con amplios márgenes de obtención de escaños para cada partido pocas son las conclusiones ciertas que se pueden sacar. La más clara es que el elevado volumen de indecisos determinará unos resultados con muchísima incertidumbre, ya que por primera vez cinco partidos pelean por obtener escaño en todas las circunscripciones. Según el CIS un 25,3% de electores manifiesta que no tiene decidido su voto.

Y según confesó la propia Belén Esteban, ella también se identifica dentro de este 25% «Se ha fichado a toreros, a periodistas, a personajes mediáticos, de mil sectores… ¿A ti no te han hecho ninguna oferta para concurrir a estas elecciones por ningún partido?», le preguntó Risto. «Mi voto es secreto. He votado a varios partidos, ninguno de ellos me ha dado lo que yo esperaba y entonces, ya mi voto es para mí. Lo que sí deseo es que el presidente de gobierno que salga, del partido político que votemos los españoles, ya vaya con España para adelante», confesó ella.

Pensiones

La «princesa del pueblo» se mostró muy preocupada por la situación que vive su madre, y miles de personas en España, con el tema de las pensiones. «Mi madre trabajó toda la vida limpiando, sin contrato y sin nada. Trabajó fuera de casa. Mi padre sí que trabajaba con sus contratos y todo. Después se jubila y queda su jubilación. Yo quiero que me expliquen por qué en el momento que fallece mi padre, le recortan lo que tiene que cobrar de viuda y muchas veces no puede llegar a fin de mes», aseguró durante el programa.