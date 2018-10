Belén Esteban vuelve a verse en los juzgados con Toño Sanchís y Fran Álvarez Hace seis años, la colaboradora de «Sálvame» denunció que se habían realizado unas grabaciones ilegales en su casa. El caso tendría que haberse juzgado hoy, pero se ha pospuesto hasta el 5 de junio por la ausencia de Matamoros y Hernández

ABC

Belén Esteban no puede escapar de su pasado. La colaboradora de «Sálvame», que prepara su boda con su pareja, Miguel, para el próximo junio, ha vuelto a encontrarse en los juzgados con Toño Sanchís,exrepresentante, y Fran Álvarez, su exmarido. Un encuentro propiciado por el juicio que tienen pendientes por unas supuestas grabaciones que Sanchís hizo en su casa cuando todavía convivía con Fran.

La colaboradora tiene ganas de dar carpetazo a episodios pasados de su vida, sin embargo la ausencia de Kiko Hernández y Kiko Matamoros, ambos testigos en el caso, ha obligado a retrasar el juicio hasta el próximo 5 de junio, una fecha muy cercana a su boda.

Hernández ha asegurado que tuvo problemas con su coche y ha explicado que «Matamoros se ha olvidado» de la cita que tenían hoy en los juzgados de Alcalá de Henares. «Yo he aportado todos los WhatsApp y mensajes de este hombre. Yo todo lo que pueda favorecer a Belén, sabe que ahí me tiene». Otra de las testigos citada era María Patiño, quien sí ha acudido a la cita y ha explicado que Belén no haló con su expresentante.

Toño Sanchis a la salida de los juzgados - GTRES

Toño Sanchís y Fran Álvarez se han mostrado muy cómplices en todo momento, tanto que el camarero ha explicado a la salida del juzgado que no escuchó ninguna grabación. «Confío en mi amigo», zanjó.