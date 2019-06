Bella Hadid pide perdón a Oriente Medio tras ser acusada de racista La modelo publicó una fotografía sin pensar que muchos los que se sentirían ofendidos

No es ninguna novedad que, con el auge de las redes sociales, también se haya incrementado la figura de los «haters». La última «celebrity» que ha tenido que lidiar con el ataque de algunos usuarios de Twitter e Instagram ha sido la modelo Bella Hadid, a quien han acusado de racista.

La hermana de Gigi Hadid publicó, sin intención de ofender a nadie, una fotografía de sus pies mientras esperaba en el aeropuerto. A primera vista nada parecía indicar que podía tratarse de un contenido hiriente, pero han sido muchos los que han criticado la instantánea. Con la perspectiva parece que su bota está pisando uno de los aviones de una compañía de los Emiratos Árabes decorado con la bandera del país. Y es que la modelo no se percató de que enseñar la suela del zapato en algunos países de Oriente Medio es una ofensa.

Tal ha sido el revuelo que se ha generado, que la «celebrity» se ha convertido en «trending topic». En muchos de los tuits pedían a marcas como Versace, Dior y Calvin Klein que dejaran de contratar a Bella. La modelo, después del aluvión de críticas que ha recibido, se ha disculpado a través de su cuenta de Instagram: «Nunca he querido que mis publicaciones en esta plataforma fueran usadas para esparcir odio contra mis propios orígenes. Amo y respeto mucho la herencia musulmán y árabe que corre por mis venas».

Hadid, para seguir explicando el mal entendido afirmó lo siguiente: «No solo guardo muchísimo respeto por Oriente Medio, sino que además siempre he defendido lo que creo que es correcto en relación a los países que forman parte de ello (…) Saber que os he decepcionado es lo que más me duele de todo esto». «Esa foto de mi zapato en un 'story' no tiene nada que ver con política. Os lo prometo. Ni siquiera me di cuenta de que esos aviones estaban ahí cuando subí la foto. Nunca he tenido intención de ofender a esas aerolíneas y, mucho menos, a los maravillosos países que representan», continuaba.

Por último, zanjó el tema pidiendo perdón a todos aquellos que se habían sentido ofendidos: «Quiero mandar mis más sinceras disculpas a quienes se hayan ofendido con la foto, especialmente a los habitantes de Arabia Saudí y de Emiratos. Insisto en que esta nunca fue mi intención, y espero que entendáis el error que he cometido. Os amo a cada uno de vosotros».

Por el momento, todo parece indicar que las aguas se han calmado y las disculpas de la modelo han sido aceptadas por la mayoría de los que se habían sentido ofendidos. Además, las firmas de moda no han dado importancia a lo sucedido y no dudarán en seguir trabajando con la modelo.