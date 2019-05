Bertín Osborne y su mujer, sobre la enfermedad de su hijo Kike: «Le han operado de vida o muerte» El matrimonio ha concedido una entrevista en la que hablan de su lucha diaria como padres

ABC Madrid Actualizado: 29/05/2019 14:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ha tenido un vida nada fácil ya que desde muy pequeño ha tenido que enfrentarse a un sinfín de problemas de salud. Kike (12 años), el hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad, lo que le ha llevado a tener que ser operado en numerosas ocasiones.

Sus padres siempre han estado muy preocupados por la salud de su pequeño. «Nunca he sentido eso; me mata pensar que, el día que yo no esté, mi hijo Kike no se pueda manejar como ahora», dijo el cantante hace unas semanas durante una entrevista con Jorge Javier Vázquez en su programa «Mi casa es la tuya». «Yo antes de tener a mi hijo Kike era un despreocupado, un vividor y tenía una escala de valores que era mentira; pero Kike ha organizado mi vida, me ha dicho: "No, no, déjate de coches y lo importante es lo que tienes a tu lado"», añadió.

Esta semana, el matrimonio ha concedido una entrevista a la revista «¡Hola!» en la que hablan de su lucha diaria como padres: «No sé de dónde saco fuerzas. Creo que la brutal sacudida que la vida me pegó cuando nació Kike me hizo madurar en un momento todo lo que tenía que madurar», confiesa Fabiola quien afirma que volcarse en la Fundación Bertín Osborne, que ella guía para apoyar a las familias y los niños con discapacidad. «Jamás te resignas. Luchas para que todo vaya mejor, para intentar cambiar lo que esté pasando en ese momento». Un optimismo que lucha por mantener los días de crisis: «Un día parece que va todo bien y, de repente, sufre una crisis epiléptica, con lo que de nuevo la espada de Damocles se cierne sobre ti y no sabes las secuelas que puede dejar ese episodio».

Explica que uno de sus peores temores es pensar en el día en el que Bertín y ella falten: « Es lo que más me angustia, por lo que intento buscar la forma de que Kike sea lo suficientemente autónomo para que pueda manejarse en el día a día». Por el momento, sus padres son su gran apoyo pues «le han operado cuatro o cinco veces a vida o muerte, y si vive, es gracias a los médicos».