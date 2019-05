Blanca Romero: «Mi hija y Marc Márquez forman una pareja muy guapa, más que Angelina y Brad Pitt» La actriz, que reside en Gijón, se muestra encantada con la nueva relación de Lucía Rivera con el piloto catalán

Seguir Rocío F. de Buján @rfbujan Madrid Actualizado: 25/05/2019 00:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con un pitillo en los labios y acomodada en un sofá, Blanca Romero (42 años) se muestra tan natural como siempre durante su última visita a Madrid. «Me crié en una aldea en el monte por lo que no podría vivir aquí. Me sienta mal para la piel y se me hinchan los tobillos. Yo estoy acostumbrada a la humedad de Asturias y Gijón», confiesa entre risas para ABC durante la presentación del nuevo Citroën SpaceTourer, del que es embajadora por su espíritu aventurero y la pasión por la naturaleza: «Me encanta el deporte. Hago surf, natación, y kick boxing».

La actriz asturiana siempre ha sido muy recelosa de su intimidad. Una personalidad que le ha llevado a no desvelar la identidad de los padres biológicos de sus dos hijos: Lucía (20) y Martín (7). «Los dos son muy diferentes. La mayor creció entre rodajes y dormía en los platós, pero él se ha criado en un pueblo, de hecho un día me acompañó a un rodaje y montó tal pollo que me pidieron encarecidamente que no le volviera a llevar», recuerda. Un carácter que ella misma le ha inculcado al alejarse de los focos durante dos años para volcarse en su educación: «Tenía una espina clavada con la primera, por lo que a este decidí criarle a la antigua y no le llevé ni a la guardería».

En las pasarelas

Son herederos de los genes de su guapísima madre y Lucía ya los ha aprovechado para hacerse un hueco en el mundo de la moda. La hija de la actriz asturiana, a quien Cayetano Rivera Ordóñez (42) dio sus apellidos en 2001 tras casarse con Blanca Romero -se divorciaron en 2004-, inició una carrera como modelo vinculada al nombre de su madre, aunque ella siempre buscó con ahínco desprenderse de él. Y lo ha conseguido. La joven ahora es carne del papel cuché desde que se confirmase su romance con el campeón de MotoGP Marc Márquez (26). «Ahora soy ‘la madre de’», dice muy orgullosa de su pequeña: «Pasé el relevo y estoy encantada porque lo está haciendo muy bien, mejor que yo».

Lucía Rivera y Marc Márquez

De la relación de su hija con el piloto, la actriz prefiere no opinar demasiado: «No me gusta juzgar ni me gusta hablar de los demás. Ni siquiera le pregunto a ella», aunque asegura que «forman una pareja guapísima, más que Brad Pitt y Angelina Jolie» y se muestra muy tranquila por el novio que ha escogido su hija: «Me encanta porque una persona deportista es sana y creo que a esa edad tener a alguien sano a tu lado es positivo».

A raíz de su relación con Márquez, Lucía se ha sentido muy «atacada» en redes sociales. «Por desgracia en este país todavía hay mucho machismo por el que hay que luchar y sobre todo las críticas hacia la mujer», opina su madre. Aunque piensa que en el fondo todo esto le vendrá bien para un futuro: «Quiero que se haga fuerte y que aprenda porque algún día no estaremos. Si yo sobreviví a ello, ella también», dice con firmeza. «Yo nunca me defendí, ni cuando se me trató injustamente ni cuando se me calumnió», añade en relación al texto publicado por Lucía en Instagram para justificarse ante todos los que la criticaban: «Yo no lo haría pero ella tiene que hacer lo que sienta y lo que sea más sano para su salud».