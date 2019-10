El grave problema de salud de Aurah Ruiz por sus prótesis mamarias Se trata de unos implantes que se puso hace siete años y que va a tener que quitarse porque se han deteriorado: «Pueden dar cáncer»

ABC Madrid Actualizado: 11/10/2019 16:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras su paso por «Mujeres y Hombres y Viceversa» y «Gran Hermano Vip», Aurah Ruiz, ex de Jesé Rodríguez sigue dando de qué hablar. Tal vez porque a través de sus redes sociales y, sobre todo, de su canal en «Mtmad» expone continuamente los detalles más escabrosos de su vida privada. Temas como el estado de salud de su hijo, la relación con su familia, su vida sexual o sus operaciones estéticas son solo algunos ejemplos.

Sobre este último ya habló hace unos meses, después de sufrir una grave reacción alérgica por someterse a cinco retoques estéticos en el mismo día. Ahora, siguiendo en esta línea, ha hecho público el problema de salud al que se enfrenta por la rotura de una de sus prótesis mamarias. Se trata de unos implantes que se puso hace siete años y que va a tener que quitarse porque se han deteriorado. Además de la rotura, se trata de un tipo de prótesis a día de hoy descatalogada y retirada del mercado: «Por lo visto dan cáncer y como salió un porcentaje muy alto de dar cáncer las han quitado»

«Muchas personas me han pedido que hable de mis pechos. Hace un año que yo siento un dolor en el pecho izquierdo», comienza relatando. «Hace unos meses fui al cirujano y me dijo que no veía urgente que me operara. Llevo un año con dolor», añade. Pero ahora tendrá que pasar por quirófano: «La izquierda está rajada. No se sale, porque las prótesis son de silicona. No se deshacen. La prótesis va metida en una especia de bolsillo y ese bolsillo está abierto».

Tal y como explica la televisiva, el problema es que ambos implantes están totalmente deteriorados, «rajados». En un primer momento su cirujano únicamente le recetó antiinflamatorio y le dijo que no le recomendaba operarse, pero ella decidió pedir una segunda opinión y este le dijo que era necesaria una intervención inmediata. Así, Aurah hace frente no sólo a la operación sino a la posibilidad de padecer una enfermedad más grave como es el cáncer.