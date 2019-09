Camilo Sesto: una vida difícil plagada de éxitos El cantante, que hoy ha muerto a los 72 años, sufrió graves problemas familiares y de salud durante sus últimos años

ABC @abc.es Madrid Actualizado: 08/09/2019 11:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La vida de una estrella de la música rara vez es fácil. Y el caso de Camilo Sesto, que hoy ha muerto a los 72 años, no fue una excepción. Cuando el artista descubrió que lo que quería hacer en la vida era cantar, solo era un adolescente que todavía respondía al nombre de Camilo Blanes. En los años sesenta, cuando apenas contaba con 17 años, formó un grupo junto a algunos amigos. Pasaron un tiempo versionando a bandas como The Beatles o Los Brincos en bautizos, bodas y comuniones a lo largo y ancho de su Alcoy natal. Aunque no pasó mucho tiempo antes de que su tierra se le quedase pequeña y decidiese dirigirse a Madrid, donde comenzaría a forjar su camino hacia la cima.

Ya en la capital, y después de haber aparecido en Televisión Española y en alguna película, el músico optó por cambiar su nombre a Camilo Sexto y, poco después, a Camilo Sesto, que es como se le ha recordado hasta el día de hoy. En 1971 grabó su primer disco, en el que se encontraba recogido su primer gran éxito: «Algo de mí». Al poco comenzó a consagrase gracias a la ópera rock «Jesucristo Superstar» (1975) y «Vivir así es morir de amor» (1978). Y ya no cabía duda. Había nacido una estrella.

Vida Privada

A pesar del éxito, y a diferencia de otros, Camilo no era muy propenso a airear su vida personal. Su gran amor fue la mexicana Lourdes Ornelas, con la que tuvo un hijo, aunque la relación terminó rompiéndose. «Tiene 26 años. Hace 14 era 'fan' mía. De 'fan' pasó a ser amiga. De amiga, a íntima amiga. De íntima amiga, a eterna amiga. Y ahora es una persona indispensable en mi vida», declaró Camilo Sesto hace años al ser preguntado por su exmujer. «Mi hijo es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y no me voy a casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo», concluyó entonces.

Sin embargo, durante los últimos años, se ha podido ver a Ornelas sentada en algún que otro plató de televisión comentando algunos problemas del músico y concediendo entrevistas. «Camilo tenía muy malos hábitos para la salud, para la suya y para la de los demás», comentó Ornelas en una ocasión. Incluso llegó a afirmar que el músico llegó a «dar miedo». La mexicana y madre del único hijo del artista expresó, además, que las personas de su entorno l«o tienen abducido» y remarcó que «se están burlando de mí, de mi hijo y del propio Camilo».

Y es que Ornelas también afirmó que Camilo no tenía apenas relación con su hijo, Camilo Blanes Jr. «Cuando fue a ver a su padre, a mi hijo le prohibieron verle. Su administrador Cristóbal maneja toda la vida de Camilo y sus posesiones», y aseguró que en su última visita a Madrid «a mi hijo le obligaron a firmar un documento» que ella cree que es para «quitarle de en medio», y que cuando el músico falleciese «no le van a dejar nada a mi hijo».

Ya al margén de la relación con Ornelas, lo cierto es que el músico sufrió graves problemas durantes las últimas décadas. Tuvo que hacer frente a problemas con el alcohol y someterse a varias operaciones quirúrgicas para mejorar su delicado estado de salud. Una de las últimas veces que se le pudo ver, fue durante la presentación de su último disco en el Florida Park de Madrid, en la que se le pudo ver bastante desmejorado. «Estoy mareado», llegó a reconocer durante el evento.