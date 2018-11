El cantante Juan José Losada presenta hoy su proyecto musical en el Valle de los Caídos El exyerno de Esther Koplowitz cantará en la Hospedería dos temas de su tercer disco, «A mi querida hermana»

Juan José Losada, exyerno de Esther Koplowitz, presentará mañana dos canciones de su tercer disco, «A mi querida hermana», en la Hospedería del Valle de los Caídos. Así arrancará este proyecto discográfico y musical, que le llevará a vivir durante varios meses en este «enclave único a nivel mundial», al que Losada tiene una gran vinculación desde pequeño. «El Valle de los Caídos tiene unas características artísticas y arquitectónicas que están muy por encima de la significación de cualquier otro tipo», contó esta semana a ABC. Y añadió: «Tengo unos recuerdos muy sanos del Valle de los Caídos. Yo nací en el 70, con lo cual no he sufrido nada del franquismo. Soy hijo y nieto de franquistas, familia que estuvo de acuerdo con la ideología y desarrollo del franquismo. Posiblemente de ahí han derivado parte de mis afecciones al Valle de los Caídos: fui mucho de pequeño, he ido mucho de joven y sigo yendo a día de hoy».

Dice Losada que este concierto «no es nada político», simplemente es «un evento cultural» con el que pretende aportar una «resignificación» al Valle de los Caídos. «Allí se pueden hacer muchísimas cosas, siempre con el máximo respeto. Creo que este concierto, como actividad cultural, embellece a la Hospedería», explica. Precisamente por su vinculación desde niño a este enclave, Losada afirma que hasta ahora «estaba todo muy pacífico y era un sitio de encuentro y de paz», donde unos van a rezar y otros a pasar la tarde o a comer. «Poca gente conoce la actividad que no es eclesiástica en el Valle de los Caídos, como la Hospedería. Es un sitio que está ligado a mi familia, mi juventud y mis recuerdos. Es el sitio ideal para empezar a componer y a escribir», reconoce. Por eso ahora pasará un par de meses ahí y estima que el disco estará terminado para el próximo mes de marzo. «Con independencia de lo que uno piense sobre el Valle, es un sitio mágico para cualquiera que vaya, si uno no va contaminado, es un sitio espectalucar. Todo está hecho para engrandecer un lugar», concluye.

Cambio de vida

Mañana, en cuanto termine el concierto, empezará su «retiro» en el Valle de los Caídos, que compaginará con el programa en directo que emite por las tardes desde «Radio Ya». Fue en 2008, cuando Losada decidió emprender su aventura en el mundo de la música. «Una decisión tardía», que le llevó a lanzar su primer disco en 2010. «Durante varios años estuve madurando como hacerlo porque no conocía a nadie en el mundo de la música. Poco a poco fui tomando contacto con los profesionales», recuerda. En 2008 se puso a grabar canciones de un proyecto que había comenzado en 2006. Tenía entonces 35 años y ya estaba casado con Carmen Alcocer, madre de sus tres hijos, la hija pequeña de la empresaria Esther Koplowitz y de Alberto Alcocer. Decidió dejar una vida laboral ligada al mundo del Derecho y la empresa privada para comenzar lo que había sido su sueño desde que era un adolescente. «La política mundial sobre como gestionar ejecutivos y como gestionar tu vida profesional guarda mucha relación con hacer diferentes cosas que te vayan enriqueciendo por diferentes motivos, para que luego tu puedas aportarlo al trabajo que te toque en ese momento. El haber conocido diferentes culturas, formas de trabajar y gente en áreas muy dispares es lo que posiblemente forme la cabeza de un ejecutivo», reflexiona. Por eso, el balance que hace sobre su incursión en el mundo de la música es muy positivo: «Si tienes un tiempo para dedicar a la creatividad, el resultado siempre es positivo y nunca resta». ¿Y en su familia como se tomaron que cambiase radicalmente de profesión? «Hombre, no hubo aplausos. Pero se lo tomaron bien. Vieron que era lo que realmente quería hacer y me desearon lo mejor», responde.

En 2016 este periódico publicaba que Losada y Carmen Alcocer habían puesto fin a su relación. Se habían conocido en 1987, pero no fue hasta veinte años más tarde cuando se reencontraron y decidieron emprender una vida juntos. A día de hoy, el proceso de divorcio ha terminado y Losada afirma que su relación con la madre de sus hijos «es extraordinaria». «Somos familia. Ha habido diferencias, como pasa en todas las casas, pero somos familia». ¿Sigue siendo ella su mayor fan? «Sí, sigue siendo mi mayor fan» ¿Y sus hijos van detrás? «Mis hijos están encantados porque me escuchan cantar y ensayar y es una cosa nueva: un papá que no tiene una profesión estándar y se lo pasan muy bien con papá».