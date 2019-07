Viva la Vida El cara a cara de Terelu Campos y Carmen Borrego: «Me ha llegado a colgar el teléfono» Esta tarde las dos hermanas se han visto las caras en el plató de «Viva la Vida», desde donde han puesto los puntos sobre las íes

ABC Madrid Actualizado: 13/07/2019 19:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las hermanas Campos no pasan por su mejor momento. La semana pasada, en una de las emisiones en directo del programa donde colaboran, «Viva la Vida», Carmen Borrego y Terelu Campos se dedicaron alguna que otra pulla que no estaba prevista en el guión, lo que extendió aún más el rumor de que ambas llevan un tiempo distanciadas.

Esta semana, la revista «Lecturas» desvelaba las claves del enfrentamiento entre las hermanas. Por una parte, Carmen está dolida porque siente que no la defendió lo suficiente cuando los colaboradores de «Sálvame» se cebaban con ella. Este enfrentamiento aumentó aún más cuando la hija pequeña de María Teresa Campos descubrió unas conversaciones en las que Terelu no solo no la defendía, sino que apoyaba los puntos de vista de sus compañeros de programa. Toda una traición que Carmen no perdonará.

Por su parte, Terelu está enfadada con su hermana menor por el huracán que dejó a su paso por «Sálvame». Tal y como aseguran desde «Lecturas», la colaboradora cree que Borrego podría haber rebajado los ataques a sus compañeros de programa.

Terelu, María Teresa y Carmen Campos - Gtres

El cara a cara

Esta tarde las dos hermanas se han visto las caras en el plató de «Viva la Vida», desde donde han puesto los puntos sobre las íes. «Nosotras somos dos hermanas muy unidas, con muchas discusiones y caracteres muy diferentes», ha comenzado diciendo la pequeña de las Campos. « Hace años estábamos más distanciadas pero ahora estamos muy unidas», dice en relación a la participación de ambas en televisión.

Una declaración de amor que se ha empañado con una confesión: «Terelu regaña mucho. Hemos discutido mucho de incluso colgar el teléfono». «Las últimas veces que hemos discutido, me has colgado tú el teléfono», le espetaba Terelu. «Porque me estarías regañando», le contestaba Carmen ante la risa del resto de colaboradores.

Diego Arrabal le ha preguntado que si en algún momento se ha sentido como «la sustituta de Terelu» en «Sálvame» -recordemos que la pequeña del clan comenzó su colaboración con el espacio televisivo cuando Terelu tuvo que ausentarse por enfermedad-, una pregunta que ha ofendido a Carmen que no ha dudado en responder con una negación rotunda. « Ella siempre será mejor que yo. No lo digo con segundas, lo digo por años de profesión», a lo que Terelu le respondía: «Es como si yo me pongo a dirigir, pues mi hermana me diría millones de cosas que yo no sabía».

Finalmente, ambas hermanas han dejado claro que «nuestro supuesto enfrentamiento es un rumor que va y viene constantemente», y aseguran que su relación a día de hoy, no puede ser mejor.