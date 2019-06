Carme Chaparro, así es la enfermedad con la que convive cada día La periodista confesó hace dos años que lleva desde los doce luchando contra el síndrome de Ménière

Hace dos años Carme Chaparro confesó, por primera vez, que padece una enfermedad que le atormenta desde que tiene 12 años. Fue entonces cuando le diagnosticaron síndrome de Menière, una patología crónica incurable que le provoca a diario fuertes dolores de cabeza y que afecta a su audición.

«Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse», contaba en su perfil de Twitter cuando desveló su enfermedad.

El síndrome de Ménière afecta al oído interno, está causada por el aumento por la inflamación del mismo y entre sus síntomas se encuentran también los vértigos constantes y tinnitus. «Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse», contaba hace unos meses en una entrevista para la revista «Lecturas».

«En el oído derecho tengo una sordera importante de varios tonos. Con las transmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo a la izquierda y ya está», aseguraba entonces, al tiempo que reconocía que para ella no existe el silencio pero que convive con ello. «El silencio, para mí, es que mis hijas rían: ellas paran el pitido que oigo todo el rato. Acabo acostumbrándome y no me puedo quejar de nada», confesaba al medio citado.

Carme Chaparro es uno de los rostros más conocidos de la televisión por su trabajo en «Cuatro» pero también es escritora: tiene un blog personal y una columna en una conocida revista. Además, en 2017 ganó el Premio Primavera de Novela por su obra «No soy un monstruo».