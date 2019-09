¿Se casa hoy o no? Todas las incógnitas en torno a la boda de Melendi La boda del cantante y la bailarina Julia Nakamatsu iba a celebrarse en una finca a las afueras de Madrid, pero parece que no han llegado a darse el «sí, quiero»

Seguir Angie Calero @AngieCalero MADRID Actualizado: 07/09/2019 20:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy era el gran día para Melendi y su novia, la bailarina Julia Nakamatsu. O por lo menos eso hicieron creer a la prensa y a sus fans hace tres meses, cuando afirmaron que se casarían el 7 de septiembre. La pareja había decidido dar un paso más en su relación tras cinco años de amor y dos hijas en común, Lola y Abril.

Muy recelosos de su vida privada, son pocos los datos que han trascendido sobre el enlace. Desde el principio se bajaraban dos fincas a las afueras de Madrid como posibles enclaves para la celebración. Sin embargo, desde hoy a mediodía han empezado a surgir informaciones que apuntan a que la boda no se va a celebrar hoy. ABC se ha puesto en contacto con La Romaneé y Jaral de la Mira, la finca de los hermanos Sandoval, que era la que con más fuerza sonaba como escenario para el «sí, quiero». Los encargados de ambos establecimientos han asegurado a este periódico que Melendi no se iba a casar ahí. «Aquí tenemos esta tarde una boda de 90 personas y los novios no se llaman así», han comentado desde La Romaneé. En Jaral de la Mira han comentado que esta tarde no tenían ningún evento en la finca.

Anoche Melendi cantó en el WiZink Center de Madrid, en el concierto de Cadena Dial y, al ser preguntado por su boda, comentó que no estaba nada tranquilo porque había llevado una semana muy movida. «La procesión va por dentro», añadió. Dijo además que no iba a ser un novio convencional y que el traje con el que daría el «sí, quiero» a Nakamatsu no dejaría indiferentes a los invitados. Sobre el papel que iban a tener sus hijas, y Carlota y Mateo, los dos hijos que él tiene de dos relaciones anteriores, afirmó que todos serán protagonistas. «Tienen un papel especial. Cada uno tiene su cosa porque cada uno quiere participar. Pero bueno, no os voy a contar nada más», dijo a La Razón. Según estas declaraciones, la boda es inminente.

Según fuentes consultadas por ABC, todo parece indicar que la boda se celebrará mañana. Aún así, los datos que aportaba hoy «Socalité» eran todavía más desconcertantes, ya que han asegurado en directo que habían recibido una llamada donde les informaban de que la pareja ya se había casado en secreto. Lo que sí parece una realidad es que los novios han jugado al despiste.

Una de las fotos más esperadas para la prensa se podría disparar precisamente en esta boda, donde los novios se han visto un poco eclipsados por la posible asistencia de Albert Rivera y Malú. Quizá ésta sea una de las razones por las que están bailando tanto las fechas y ubicaciones de la ceremonia.

Lo importante, para Melendi y Nakamatsu, es que sus planes de futuro aparentemente siguen adelante y esta intriga sobre su fiesta nupcial solo atañe a la prensa y a sus fans. Lo de «resuenan campanas de bola y la novia tiene dudas», parece que Melendi solo lo va a reducir a una canción de su disco «Que el cielo espere sentao».