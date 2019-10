Chabelita Pantoja, en su peor momento: obligada a abandonar su piso Se baraja la posibilidad de que la joven se vaya a vivir con su pareja, con quien también protagonizó recientemente un encontronazo

Las cosas se complican por momentos para Chabelita Pantoja. A la guerra que mantiene abierta con Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Irene Rosales se le suman los graves problemas de salud de su abuela, doña Ana, que se encuentra ingresada en el hospital. Pero cuando parecía que las cosas no podían ir a peor, la hija de la tonadillera se ha visto envuelta en una nueva polémica que ha terminado con ella abandonando el piso en el que vivía.

Hace tan solo unos días que la que había sido su compañera, Kathy Amores, acudía al plató de «Viva la vida» y le enviaba un contundente mensaje a Chabelita: «Si no me consideras tu amiga, prepara las maletas». Y es que, al parecer, la hermana de Kiko Rivera habría hecho un comentario sobre ella en televisión que no le habría gustado nada, lo que terminó con varias discusiones.

Una semana después de esta entrevista la situación no ha mejorado y las cámaras del citado programa han grabado a Isa Pi junto a su novio, Asraf Beno, desalojando la vivienda, cargados de bolsas y maletas. Una «mudanza impuesta» que se produce en uno de los momentos más complicados de su vida.

Ahora se baraja la posibilidad de que la joven se vaya a vivir con su pareja, con quien también protagonizó recientemente un encontronazo captado por las cámaras. En las imágenes, que hicieron estallar a Isabel Pantoja y amenazar con una denuncia, se ve cómo Asraf agarra a Chabelita del brazo de una manera que muchos tachan de «inapropiada» y «agresiva».

En el ojo del huracán

Este fin de semana toda la atención ha estado puesta en el estado de salud de la madre de Isabel Pantoja y en todos los miembros de su familia que se han dejado ver en el centro médico. Isa y Kiko han sido acusados de no acudir a ver a su abuela en este momento tan delicado y fue la propia artista quien se puso en contacto con Belén Esteban, destrozada, para que se dejara de especular con este asunto.