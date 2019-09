Chiara Ferragni se estrella en Venecia El documental la bloguera recibe grandes críticas en la Mostra. Y hay quien pide su boicot

Seguir Ángel Gómez Fuentes Roma Actualizado: 06/09/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es una máquina de propaganda y de hacer dinero. Chiara Ferragni (32), la influencer de moda más célebre de Italia y la más importante del mundo, según «Forbes», un fenómeno de 17 millones de seguidores, con un imperio digital de 80 dependientes, una firma personal y diversos millones de facturación, se ha estrenado como estrella cinematográfica en Venecia. Era muy esperado en el Festival de cine el documental sobre su vida «Chiara Ferragni: Unposted», dirigido por Elisa Amoruso, proyectado en la sección «Sconfini». Acompañada por su marido el rapero Fedez, sus muchos admiradores acogieron su desfile por la alfombra roja en el Lido con gritos y aplausos como si de una gran estrella de Hollywood se tratara. Desde luego, es un fenómeno para estudiar. Lo hacen en la universidad de Harvard, para comprender cómo la joven, de profesión influencer, es decir, una que se hace pagar por llevar un vestido firmado. ha logrado un gran éxito gracias a una utilización inteligente de las redes sociales, convirtiéndose en un verdadero icono de estilo.

Los fotógrafos en la Mostra han esperado a la pareja Ferragni-Fedez durante horas y le han reservado más atenciones que a muchas estrellas de Hollywood. Pero su documental no aporta nada nuevo que no se sepa de la influencer. Eso sí, demuestra que sobre la nada o sobre muy poco se ha montado un film de autocelebración que dura 85 minutos. Curiosamente, el documental está teniendo más repercusión que otras películas de gran calidad artística del festival. Cabe suponer antes o después, como otros fenómenos mediáticos construidos a través de la web, el caso de desinflará. En la rueda de prensa, el equipo de comunicación de la Ferragni impidió preguntas sobre su sociedad y su exnovio Riccardo Pozzoli, empresario de éxito, un socio que tuvo la gran intuición para construir un imperio económico con la Ferragni. Lo sorprendente es que ese documental sobre su vida, sin aportar nada nuevo, se haya presentado en un festival que se llama Mostra de Arte Cinematográfica.

Paolo Mereghetti, respetado crítico de cine del Corriere della Sera, afirma que eso «no es cine, es propaganda, de aquellas que pensábamos adaptas a Kim Jong-un (el presidente de Corea del Norte) y no a la Mostra». Todo es propaganda. Ferragni dio una fiesta para 600 invitados muy seleccionados y se atrevió a decir: «Yo soy un ejemplo para todas». No piensa lo mismo la importante asociación italiana para defensa de los consumidores (CODACONS), que se ha rebelado contra tal propaganda y ha invitado a las salas cinematográficas a no programar el documental, con este mensaje: «No es un modelo virtuoso para los jóvenes».