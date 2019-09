La cita que cambiará el devenir de la familia Pantoja Los miembros del clan están más distanciados que nunca a raíz de la celebración del cumpleaños de Isabel Pantoja el pasado 1 de agosto

ABC Actualizado: 06/09/2019 11:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Anabel Pantoja elige bando en la guerra entre Kiko Rivera y Chabelita

No están siendo buenos tiempos para la familia Pantoja. Los miembros del clan se encuentran más distanciados que nunca a raíz de la celebración del cumpleaños de la tonadillera el pasado 1 de agosto, que supuso un motivo de enfrentamiento entre Kiko Rivera y Chabelita Pantoja por la invitación de Omar Montes.

Los hermanos no se dirigen la palabra, tan solo saben el uno del otro a través de los reproches que se envían en redes sociales y los recaditos que hace Chabelita en «El programa de Ana Rosa». Isabel Pantoja no ha intervenido en la riña familiar entre ambos y hasta la propia Anabel Pantoja, que suele mantenerse al margen, se ha posicionado a favor de Kiko Rivera.

Isa Pantoja está más sola que nunca, tan solo cuenta con el apoyo de la siempre fiel Dulce. Pero ahora que va a debutar como artista con su primera canción, le gustaría contar con el apoyo de su familia, como así expresó en la revista «Lecturas», en la que protagoniza la portada con una imagen al más puro estilo Jennifer López.

El próximo día 13 de septiembre será la fecha en la que Chabelita haga la presentación oficial de su primera canción, «Ahora estoy mejor». En dicha publicación dice que espera que su madre acuda, auqnue no lo tiene nada claro. «Si mi madre no vienen a mi debut, me quedaré muy triste. Merezco que esté conmigo», declara. Asegura también que Isabel Pantoja está encantada con su canción: «Le ha encantado. Está muy contenta y orgullosa de mí. Su apoyo es muy importante. Es la única de la familia que la ha oído».

También asegura que ha invitado a su hermano e, incluso a Irene Rosales, con la que mantiene una tensa relación. «Que se lleven mejor o peor conmigo me da igual porque sea como sea van a tener que reconocer que el trabajo está hecho perfectamente. Otra cosa es que no les guste la canción», dice a la vez que reconoce que no cree que vayan. Aunque así lo piense, tiene la esperanza, en el fondo de su corazón, de que sí vayan. Que no acudan a la importante cita de Chabelita podría suponer la ruptura total de la familia. Puede que Chabelita no les perdone que no vayan a este día tan señalado en su vida por muy enfadados que estén.