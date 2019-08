Instagram Colate Vallejo-Nágera, el nuevo posible pretendiente de Gloria Camila Ortega El ex concursante de «Supervivientes» ha quedado fascinado con el sensual posado con el que la hija de Ortega Cano ha reaparecido en Instagram

ABC Madrid Actualizado: 30/08/2019 00:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras su sonada ruptura con el colaborador de «Mujeres y Hombres y Viceversa», Kiko Jiménez, a Gloria Camila Ortega (24 años) le ha salido un nuevo pretendiente. No es de extrañar teniendo en cuenta los espectaculares posados a los que tiene a sus seguidores de Instagram acostumbrados. Sin embargo, parece ser que la hija del diestro José Ortega Cano ha necesitado un par de semanas para recargar pilas y evadirse de la polémica que envolvía su ruptura y no ha sido hasta este martes que ha reaparecido en redes sociales.

Y lo ha hecho a lo grande, con un sensual posado que ha dejado con la boca abierta a más de uno. Entre ellos, a Colate Vallejo-Nágera (47). El ex concursante de la última edición de «Supervivientes» se ha quedado embelesado con la última publicación de la joven. «Podría contar mi vida uniendo casualidades», ha escrito Gloria Camila, a lo que el ex de Paulina Rubio ha respondido: «Que casualidad tan buena», acompañado del emoticono de un beso.

Ya se conocían de antes

Todo apunta a que el superviviente se quedó fascinado por la hija del torero desde que ambos coincidieron en el programa «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition», donde Vallejo-Nágera trató conquistarla haciendo uso de todas y cada una de sus armas de seducción. Incluso hay quienes dicen que intentó besar a la joven. «Me encanta, me parece monísima. Es una buena amiga y la quiero mucho. Me llevo muy bien con ella», confesó Colate tras su vuelta de Honduras.

Todo un galán

Bien es sabido por todos la fama de conquistador que guarda a sus espaldas Colate Vallejo-Nágera. Tal es así que no desaprovechó el tiempo ni en Honduras, donde se llegó a decir que entre Isabel Pantoja y él había nacido algo. Poco después, también se dispararon rumores sobre una posible atracción hacia Mónica Hoyos, quien llegó a confesar que la tonadillera le tuvo celos debido al acercamiento que tuvo con Colate: «Quizás sea una cuestión de celos, que a ella le gustaba Colate, y cuando Colate empezó a tontear conmigo, me hizo la cruz».