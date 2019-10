Coleen contra Vardy, el otro culebrón que divide al Reino Unido Las mujeres de dos estrellas del fútbol inglés se enzarzan en una guerra mediática por unas filtraciones

Como si en el Reino Unido no tuvieran suficiente con el culebrón en la que se ha convertido el Brexit y con las noticias cuando menos entretenidas de la Familia Real, ahora es un enfrentamiento entre las parejas de dos jugadores de fútbol lo que tiene a una parte del país pegada a los medios, como si de una serie de una telenovela se tratase. De hecho, viendo el tirón que tiene, incluso Netflix ha bromeado con que hará un documental sobre el asunto.

Como era de suponer, hay un tabloide sensacionalista implicado en el conflicto. «The Sun» empezó a filtrar información personal de Coleen Rooney (33 años) esposa del famoso exdelantero del Manchester United y actual jugador del DC United Wayne Rooney, información que, vaya por delante, ella publicaba en su cuenta de Instagram, aunque de forma privada. Por lo tanto, uno de sus seguidores tenía que ser necesariamente quien transmitiera los datos al periódico. La batalla empezó oficialmente hace unos días, cuando Coleen Rooney publicó un comunicado en sus redes sociales diciendo que, tras pasar varios meses sospechando de las filtraciones, por fin había dado con la culpable: Rebekah Vardy (37), la esposa del actual delantero de la selección inglesa y del Leicester City, Jamie Vardy. «Desde hace unos años, alguien en quien confiaba para que me siguiera en mi cuenta personal de Instagram ha ido informando al periódico ‘‘The Sun’’ de mis publicaciones e historias privadas. Se ha compartido mucha información sobre mi familia y mis amigos, todo sin mi permiso y sin mi conocimiento. Después de mucho tiempo tratando de descubrir quién podría haber sido, por varias razones, tenía una sospecha. Para intentar probar esto, se me ocurrió una idea: bloqueé a todas las cuentas para que no vieran mis historias de Instagram excepto a una cuenta», reza el comunicado, en el que además explica que empezó a publicar stories falsas para comprobar si llegaban al tabloide.

Por supuesto que la respuesta de la acusada, también en redes sociales, no se hizo esperar: Vardy, que está embarazada de su quinto hijo, afirmó estar «muy molesta» con la acusación. «Como te acabo de decir por teléfono, desearía que me hubieras llamado si pensabas esto. Nunca hablo con nadie sobre ti y varios periodistas que me lo han pedido a lo largo de los años pueden dar fe de ello. Si pensabas que esto estaba sucediendo, podrías habérmelo dicho y podría haber cambiado mis contraseñas para ver si paraba. A lo largo de los años, varias personas han tenido acceso a mi Instagram y justo esta semana descubrí que estaba siguiendo a personas que no conocía y que nunca me habían seguido», le dice en su respuesta, y añade que «no quiero hacerme la graciosa pero no necesito el dinero, ¿qué ganaría vendiendo historias sobre ti? Te tenía mucho cariño, Coleen, y estoy realmente molesta porque hayas optado por hacer esto, especialmente cuando estoy embarazada».

También el padre de Rebekah Vardy, Carlos Miranda, salió en defensa de su hija, asegurando que está «desolada» por la «horrible acusación» de Rooney y explicó que su cuenta de Instagram probablemente fue pirateada. «No puedo creer que la esposa de un profesional le diga algo así a la esposa de otro profesional sin ninguna prueba», aseguró. Por su parte, su esposo Jamie le mostró públicamente su apoyo de una forma muy sencilla: dándole «me gusta» a su publicación de defensa.

Las redes sociales se llenaron de haters lanzando insultos contra Vardy, que incluso suspendió sus vacaciones en Dubai debido al disgusto y ha tenido que poner medidas de seguridad extra en su casa por culpa de las amenazas.