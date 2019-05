Los complejos que sufre Alba Díaz con su físico La hija de Manuel Díaz «El Cordobés» y Vicky Martín Berrocal se ha sincerado sobre su cuerpo

Alba Díaz tiene 19 años, pero su bautismo de fuego con la prensa del corazón llegó a finales del año pasado, tras salir a la luz su relación con el empresario Javier Calle. Y desde entonces, la joven ha protagonizado decenas de titulares en la prensa del corazón.

La hija de Manuel Díaz «El Cordobés» y Vicky Martín Berrocal se ha sincerado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que confiesa que no siempre se ha sentido a gusto con su cuerpo: «No he estado bien conmigo misma. Ha habido veranos que me ha costado bañarme y ponerme en bañador. Se pasa fatal y quiero que sepáis que la sociedad puede decir misa, pero cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura. Solo hay una vida y hay que aprovecharla», comienza diciendo la joven. «Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. No soy delgada y estoy orgullosa», asegurando que pese a todo se ha visto obligada a «ponerse las pilas».

Con esto ha querido ayudar a todas las chicas jóvenes que, como ella, han sufrido o sufren algún tipo de complejo con su cuerpo: «La gente vale más por su persona. Olvídate de lo que digan. Si tienes tus curvas, quítate el vestido en la playa y di: 'Aquí estoy yo'».