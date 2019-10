Consumo de droga y hurtos: las fechorías de los famosos en el Palacio de Buckingham «Recibimos casi 50.000 visitantes al año y si todos se llevaran recuerdos, no quedaría mucho», dijo un portavoz después del revuelo que se formó tras las declaraciones de Claire Foy

ABC Madrid Actualizado: 15/10/2019 14:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El equipo de «The Crown» quería mostrar cómo Isabel II cambió a lo largo de los distintos hitos históricos que cuenta y contará la serie. Para ello, tuvieron que dejar de lado a Claire Foy (35 años) y sustituirla por otra actriz que se ajustara a la edad que la Reina de Inglaterra tenía durante los acontecimientos que abordará durante la próxima entrega de la ficción, que narrará un periodo de su vida y regencia que comienza en 1964 y acaba en 1976. La elegida para reemplazarla durante la tercera y cuarta temporada fue Olivia Colman (45).

La actriz concedió una entrevista para el diario «Sunday Times» durante la promoción de la serie de Netflix, donde confesó que su esposo robó un recuerdo del Palacio de Buckingham. «Mi esposo robó un rollo de papel higiénico solo para decir que lo obtuvimos del Palacio de Buckingham», se sinceró la intérprete. « Recibimos casi 50.000 visitantes al año y si todos se llevaran recuerdos, no quedaría mucho», dijo una portavoz después de el revuelo que se formó tras las declaraciones de la actriz.

Pero esta no es la única famosa que ha realizado actos inmorales durante su visita al palacio. La presentadora de televisión Denise Van Outen confesó que se llevó un cenicero, por su parte la cantante de las «Spice Girls» Emma Bunton dijo que se llevó un letrero que había en la puerta de los aseos para mujeres.

También el presentador de «Good Morning Britain», Muelles Morgan, admitió ser un delincuente en serie en los aseos de los ricos y famosos. De hecho dijo que llegó a tener una colección de papel higiénico de celebridades, entre los que se encontraban Simon Cowell o la Reina Isabel II.

Dickie Arbiter, ex portavoz de prensa de la Reina, informó de que los visitantes al Palacio de Buckingham suelen irse sin robar. «Es bastante ridículo. El papel higiénico no tiene el 'Palacio de Buckingham' grabado, es simplemente papel blanco como todos los demás», dijo. De hecho, asegura que existen muy pocas oportunidades para los cazadores de recuerdos. De hecho, los visitantes del palacio por lo general toman los canapés en servilletas en lugar de utilizar platos. y afirmó que los ladrones buscan más publicidad que recuerdos.«No es que se lleven nada de valor. Es solo para que puedan decir que he robado un rollo de baño del Palacio de Buckingham».

Drogas

Otros artistas cometieron actos bastante más polémicos. Así, John Lennon afirmó que «Los Beatles» fumaron un porro de cannabis en los inodoros en 1965. Pero su compañero George Harrison le quitó importancia diciendo que simplemente fue un cigarrillo común «porque estábamos muy nerviosos».

No fue el único que consumió drogas dentro del palacio. Robbie Williams admitió fumar cannabis en 2012 después de negar los rumores de que una vez estuvo enfermo allí. «The Sun» le preguntó durante una entrevista: «¿Vomitó en el Palacio de Buckingham?», a lo que el cantante respondió: «No, me fumé un porro en el Palacio de Buckingham».

También el comediante y escritor, amigo del Príncipe de Gales, Stephen Fry, admitió que tomó cocaína dentro de las paredes de palacio. En sus memorias «More Fool Me», escribió que consumió esta misma droga en varios palacios reales, así como en la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes y el Centro de Televisión de la BBC. «He traído en magníficos palacios, propiedades nobles y elegantes, un miserable desprestigio».