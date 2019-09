La contundente respuesta de Gloria Camila a las provocaciones de Sofía Suescun La hija de José Ortega Cano se ha pronunciado después de que Suescun apareciera con su pijama en el vídeo de presentación de «Gran Hermano Vip»

Hace unos meses para muchos era impensable que una de las parejas más estables del panorama nacional pudiera poner punto y final a su relación. Gloria Camila y Kiko Jiménez, quienes llegaron a comprometerse delante de toda España en «Supervivientes», después de cuatro años de amor han decidido finalizar su romance.

Desde su ruptura , la guerra entre la expareja no ha cesado ni un momento. Los más allegados al extronista aseguran que los culpables habrían sido los celos y las infidelidades por parte de la hija de José Ortega Cano y la desaparecida Rocío Jurado. Mientras que la familia de ella, por su parte, sostiene que pusieron fin a su relación por culpa de Sofía Suescun, la actual pareja del televisivo.

Lejos de calmar las aguas, Suescun aviva cada vez más el enfrentamiento entre su pareja y Gloria Camila. Sin ir más lejos, hace unos días, la hija de Maite Galdeano aparecía en el vídeo de presentación de «Gran Hermano Vip», donde concursa su novio, con un pijama de la hija de José Ortega cano, un gesto que fue considerado una provocación en toda regla.

Por el momento, Gloria Camila no se había pronunciado sobre la actitud de Suescún, pero el pasado viernes en la gala de los premios Escaparate, en Sevilla, la televisiva no dudo en responder a la novia de su ex. La hija de Rocío Jurado quiso ser breve y contundente a la hora de reaccionar a la provocación de Sofía: «¿El pijama? Se lo regalo, no lo quiero para nada y menos ahora».