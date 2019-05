Los corresponsales de Casa Real británica, indignados ante la falta de información sobre «Baby Sussex»

La larga espera de «Baby Sussex» está comenzando a poner a prueba la paciencia de los periodistas británicos que cubren la información sobre Casa Real. Aunque la llegada del primer hijo del Príncipe Harry y Meghan Markle estaba previsto para finales de abril, seguimos sin noticias de su nacimiento. Y es precisamente esa falta de información lo que está generando bastante malestar entre los medios ingleses.

La corresponsal real del «Daily Mail» Rebecca English publicaba un tuit en el que daba cuenta del estrés que viven estos días. «La espera de Baby Sussex es tan estresante para los corresponsales reales como cualquiera, ya sabes. Mi hijo acaba de decir que iba a decir una oración a Dios para que Meghan no tenga a su bebé hoy, así que puedes venir a mi recital de guitarra porque estoy muy nervioso y no será lo mismo si mami no está ahí».

#SussexStandby is as stressful for royal correspondents as anyone, you know. My son just said he was ‘going to say a prayer to God that Meghan doesn’t have her baby today so you can come to my guitar recital as I’m so nervous and it won’t be the same if mummy isn’t there’ 😢