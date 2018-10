La «crisis de los 30» de Cristina Pedroche La presentadora de televisióm se adentra en una nueva década en su mejor momento profesional y personal pero aún así, se siente nostálgica y apenada

Hace tan solo unos días era Blanca Suárez la que celebraba con un fiestón por todo lo alto en el Casino de Madrid su entrada a la década de los 30. Este martes le ha tocado el turno a otra de las famosas más conocidas del panorama español: Cristina Pedroche.

Se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. En tan solo nueve años, desde que dio el salto como azafata en el programa «La vuelta al mundo en directo» con Óscar Martínez, se ha convertido en una de las celebrities más conocidas de España, conquistando el corazón de miles de fans que siguen a diario sus aventuras y desventuras en las redes sociales.

En lo personal no puede ser más feliz al lado de su marido, el cocinero David Muñoz, con el que se dio el «sí, quiero» en 2015, tan solo diez meses después de conocerse. Lo suyo fue sin duda amor a primera vista. Hace tan solo unos días celebraba el tercer aniversario de su boda. «Yo que nunca quise casarme, pero fue conocer a @dabizdiverxo y me faltó tiempo. Ni un año llevábamos cuando nos dimos el «sí quiero» en vaqueros. Tres años casados y casi cuatro de amor incondicional. Qué suerte tenemos de habernos encontrado», escribía en su Instagram.

Pese al inmejorable momento que vive, no le gusta cumplir años, como así ha asegurado a través de su cuenta de Instagram horas antes de su cumpleaños. «Cuando se acerca mi cumpleaños me pongo súper nostálgica y a veces lo puedo hasta confundir con tristeza. Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien... Pero me pongo como 'tontita' cuando se acerca el 30 de octubre», inicia su mensaje en su cuenta de la red social.

Al llegar a esta nueva década, Pedroche no puede dejar de preguntarse si estará disfrutando de la vida al máximo: «Yo creo que sí, que estoy donde siempre he querido. Me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Adoro ver cómo he ido evolucionando durante estos (casi) 30 años. Estoy orgullosa de mí. Pero todo esto no impide que sienta algo de 'pena' al cumplir años. Al hacerme 'vieja'. Sé que es una tontería pero siempre me ha gustado compartir con vosotros mis sentimientos y no me gustaba la idea de guardar todo esto solo para mí».