Cristina Pedroche: «El tópico guapa y tonta conmigo se desmonta»

No cabe duda de que Cristina Pedroche se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. La colaboradora de «Zapeando» se dio a conocer en 2010 gracias a su trabajo como reportera para el programa «Sé lo que hicisteis» y, desde entonces, ha logrado coronarse como un «imprescindible» en la cadena.

Además, a través de sus redes sociales ha conseguido acercarse a los más de cinco millones de usuarios que siguen su día a día en esta red social. No obstante, este espacio virtual también se ha convertido en ocasiones en un auténtico campo de batalla debido a las críticas.

En este contexto, lo cierto es que la presentadora atraviesa uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional, y así se lo ha transmitido a Isabel Gemio, quien la entrevistó recientemente para su programa «Retratos con alma» de «TVE». Y es que para su última edición, dedicada a la mirada el hombre sobre la mujer, ha querido contar con el testimonio de una de las que, precisamente, acapara más miradas.

«Me gusta pensar que los hombres me ven como un igual, que me miran desde la misma altura, que me apoyan cuando lucho por mis derechos (...) Los que me intenten mirar desde arriba, con otra altura, como que soy inferior, a mi ese tipo de hombres me da muchísima pereza y no les doy ni un segundo de protagonismo», se sincera.

También habla sobre los estilismos que elige para dar las campanadas en Año Nuevo, uno de los aspectos que más polémicas ha generado en torno a ella. Sin embargo, la presentadora considera que es un gesto feminista: «Ser sexy es una cuestión de actitud. Me pongo lo que me apetece. En concreto, con los vestidos de Nochevieja es porque para mi es la noche más especial del año. Es mágica y quiero sentirme una superestrella».

En cuanto a todo lo que rodea a su nombre y lo que ha generado su figura en televisión, ella lo cataloga así: «Soy un fenómeno. La gente me ha comprado porque me ha visto crecer. Llevo 9 años sin parar de trabajar demostrando muchas cosas, porque el tópico guapa tonta conmigo se desmonta muy fácil, porque ni soy tan guapa ni soy tan tonta».