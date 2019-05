Críticas al Príncipe Guillermo por un «feo gesto» hacia Meghan Markle Se trata de una noticia que no habría sentado nada bien a la mujer del Príncipe Harry

El Príncipe Harry y Meghan Markle atraviesan el que seguramente sea uno de los momentos más felices de su vida. El matrimonio dio la bienvenida la semana pasada a su primer hijo, Archie Harrison, que ha llenado su familia de amor.

Sin embargo, ha salido a la luz una noticia que no habría sentado nada bien a la Duquesa de Sussex, que en más de una ocasión ha visto empañada su alegría por culpa de su familia. Y es que las diferencias con su padre, Thomas Markle, han vuelto para darle un nuevo quebradero de cabeza.

Este fin de semana se ha conocido la lista íntegra de las nominaciones a los Premios BAFTA, ceremonia celebrada el pasado mes de febrero. Pues bien, la entrevista que Markle ofreció al periodista «Piers Morgan» -uno de los más críticos con la figura de Meghan- para el programa «Good Morning Britain», estaba incluida entre ellas. Esta noticia ha generado un gran revuelo, pues en aquel encuentro su progenitor reveló diversos detalles que dejaban en evidencia a la mujer del Príncipe Harry.

Aún mayor es la sorpresa si se tiene en cuenta que el actual presidente de BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) no es otro que el Príncipe Guillermo. Por ello, los fans de la que en su día fuera actriz de Hollywood, le han colgado el cartel de «culpable». Según muchos otros, se trata de un despropósito que da alas a Markle para seguir «acosando y atacando a Meghan como ha hecho durante todo el embarazo».