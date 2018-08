Cuidado con Dolores La madre CR7 no disimula los desplantes a su «nuera»

Pilar Vidal

Me tiene fascinada la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro más conocida en Portugal como «la madre coraje», título que lleva su biografía y en la que sale muy bien parada como una luchadora que, sin recursos económicos y con un marido alcohólico, consiguió sacar a su familia adelante y criar a uno de los mejores jugadores del mundo. Pues ese pasado es el que usa ahora para obstaculizar cualquier relación sentimental de su hijo. Primero fue la modelo Irina Shayk la que salió tarifando al ver el belén que había montado en La Finca. Ahora es Georgina Rodríguez la joven que en apenas dos años ha dado una hija a CR7 y la que sufre los desplantes de su «suegra», tanto en privado y como en las redes sociales.

Dolores le dio un «me gusta» a un comentario de un seguidor de Georgina que la llamaba despectivamente «vaca» y repitió la hazaña al volver a dar a «me gusta» a la opinión de un joven que aseguraba que la prometida de su hijo «solo busca quedarse con su dinero». La cosa viene de lejos. Cuando le preguntaron sobre ella, dijo: «No es mi nuera. Es una futura nuera, no una nuera». Me dicen que hará lo imposible para evitar una boda y que, al parecer, la tensión ha ido in crescendo desde que la vio luciendo pedrusco y presumiendo de instinto maternal, desplazando a la abuela del cuento.

Tu tiempo pasó, Dolores, y toca dar un paso atrás porque la de Jaca va a por todas. Solo hay que verla por la calles de Turín enfundada de Versace. Esto no puede ser una pelea de barro y tu hijo ya te ha devuelto con creces lo que hiciste por él en su día. A ver si en vez de «madre coraje» te van a llamar «madre chantaje».