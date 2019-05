El curioso motivo por el que el Príncipe Guillermo no lleva el anillo de casado Se ha empezado a relacionar este detalle con los rumores de infidelidad del nieto de la Reina Isabel II a su mujer Catalina de Cambridge

Este lunes, Catalina de Cambridge inauguró una exposición para los jardines de flores de Chelsea, en Londres. Para celebrarlo, se han publicado una serie de fotografías muy familiares de los duques de Cambridge con sus hijos -Jorge, Catalina y Luis- disfrutando en medio de la naturaleza. La duquesa confesó que había este paraje basándose en un jardín agreste y en los beneficios que la naturaleza tiene para el bienestar físico y mental.

Sin embargo una de los detalles que más han llamado la atención de las fotografías ha sido el hecho de que el Príncipe Guillermo no luce su anillo de bodas. Muchos han empezado a relacionar esto con los rumores de infidelidad del nieto de la Reina Isabel II a su mujer con una de sus mejores amigas, Rose Hanbury. Pero nada tiene que ver pues el duque de Cambridge no luce el anillo de casado desde hace años. «No es un hombre de joyas. Jamás ha llevado una. Ha decidido que tampoco quiere llevar una ahora. Es únicamente una cuestión de preferencia personal», anunció el palacio de Kensington en 2011 cuando el Príncipe decidió prescindir del anillo. Un comunicado que se emitió para evitar los rumores sobre una posible crisis en la pareja y aseguró que Guillermo había tomado esta decisión con el consentimiento de su mujer.

El hermano del Príncipe Harry también ha sido noticia esta semana por un supuesto mal gesto hacia su cuñada Meghan Markle. Este fin de semana se ha conocido la lista íntegra de las nominaciones a los Premios BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), ceremonia celebrada el pasado mes de febrero. Pues bien, la entrevista que Markle ofreció al periodista Piers Morgan -uno de los más críticos con la figura de Meghan- para el programa «Good Morning Britain», estaba incluida entre ellas. Esta noticia ha generado un gran revuelo, pues en aquel encuentro su progenitor reveló diversos detalles que dejaban en evidencia a la mujer del Príncipe Harry. Sin embargo la sorpresa llegó al recordar que el actual presidente de BAFTA no es otro que el Príncipe Guillermo. Por ello, los fans de la que en su día fuera actriz de Hollywood, le han colgado el cartel de «culpable».