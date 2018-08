El dardo envenenado de Dolores Aveiro que evidencia su mala relación con Georgina Rodríguez La madre de Cristiano Ronaldo no parece dispuesta a seguir disimulando lo poco que le gusta la pareja de su hijo, cuyo vínculo parece haber empeorado desde que la pareja se mudó a Turín

ABC

Actualizado: 08/08/2018 09:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No importa los sonrientes que Cristiano Ronaldo muestre a su novia, Georgina Rodríguez, y a su madre, Dolores Aveiro, en Instagram. Las mujeres no se soportan, todo el mundo lo sabe y parece que la matriarca del clan se ha cansado de disimularlo.

En las últimas horas, un movimiento de Aveiro en Instagram ha causado mucha polémica entre sus seguidores. En su última publicación, en la que la madre del jugador aprovechaba para desmentir la información de una revista lusa sobre una supuesta enfermedad que padece, Aveiro regaló un «me gusta» a un comentario de un seguidor que no dejaba en muy buen lugar a Georgina.

«Dolores, vuelve al lado de Cristiano. No dejes que la vaca española tome todo el imperio de su hijo», escribía el fan anónimo, que no tardó en recibir un corazón de la matriarca. No se puede decir que no entendiera el comentario, escrito en portugués. Tampoco que desconozca cómo funciona Instagram, red social en la que es muy activa. Ese «me gusta» fue a propósito, y ese es el motivo que ha enfadado a otros muchos usuarios.

«Espero que sea un error, Georgina merece mucho más respeto», escribía uno de los seguidores de la oscense con un pantallazo de la polémica. Consciente del revuelo montado, Dolores decidió borrar su apoyo al comentario, que ha quedado plasmado a través de diversos pantallazos por cuentas de apoyo a la pareja de Cristiano.