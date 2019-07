David Bisbal aviva su guerra con Elena Tablada El cantante ha interpuesto una nueva demanda contra su expareja por incumplir la resolución judicial que limitaba las apariciones de la hija que tienen en común en las redes sociales

Fue el pasado mes de abril cuando David Bisbal y Elena Tablada se vieron las caras en los juzgados después de que el cantante interpusiese una demanda a su expareja con el fin de reclamar «medidas de protección» para la hija que ambos tienen en común, Ella.

El almeriense también solicitaba que no se publicasen imágenes de la menor en las redes sociales, algo que parece que está incumpliendo Elena Tablada a ojos de David Bisbal, tal y como se había acordado en los juzgados. Por esta razón, el cantante ha decidido demandar de nuevo a su expareja, según desvela en exclusiva la revista «Corazón».

Bisbal ha solicitado el cumplimiento de la resolución judicial y su ejecución inmediata, pues Elena Tablada ha continuado publicando imágenes y vídeos de la hija que comparten en sus redes sociales, mostrando la cara de la menor.

Una situación que Elena Tablada no termina de comprender tal y como declaró a la revista «¡Hola!» cuando se enteró de la primera demanda: «Yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz».