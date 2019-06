David Bisbal: «Lo más bonito es llevar nuestra bandera por el mundo y ponérsela a la espalda» El cantante almeriense ofreció un íntimo concierto la noche del martes en el Teatro Barceló de Madrid de la mano de Opel

Incombustible sobre el escenario. Entregado a su fiel público que le escudriña a cada paso. Y muy consciente del excelente momento que saborea, tanto en lo profesional como en lo personal. David Bisbal derrochó voz, energía y pasión sobre el escenario del Teatro Barceló de Madrid, el pasado martes donde participó en una nueva edición de Los 40 Básico Opel Corsa. Una serie de conciertos por los que ya han pasado Vanesa Martín, Pablo López, o Pablo Alborán y que descubren al artista en su intimidad haciendo palpable en cada minuto la complicidad entre el cantante y la audiencia.

«Es mi tercer Básico con vosotros. Hice uno con Corazón Latino, otro con Tú y yo, y ahora uno más. Los disfruto mucho porque puede ver a la gente y estar cerca del público. El contacto con la gente es muy importante», declaró el almeriense durante la breve entrevista que le realizó Tony Aguilar antes de arrancarse a cantar.

Bisbal lleva 18 años recorriendo medio mundo con su música y convirtiéndose en uno de los grandes embajadores de nuestro país. «Lo más bonito es llevar nuestra bandera y ponérsela a la espalda allá donde vamos. Y eso es lo que más me gusta de la música», apuntó.

El pasado 5 de junio cumplió 40 años con un emotivo concierto en el Teatro Real de Madrid. Un mes antes nacía su primer hijo en común con Rosanna Zanetti. Y en julio de 2019 pasaba por el altar junto a ella en una boda secreta. Una estabilidad personal que le ha aportado sosiego en sus grabaciones, ensayos y conciertos. «Tenemos que vivir la vida como si fuese el primer día. Siempre me he comprometido a cuidar el cariño que me han dado los clubs de fans porque ellos son los que dan energía».

El cantante también reveló el título de su próximo single: «Bésame», que se podrá por primera vez el próximo 6 de julio, en el concierto que dará en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

Tras estas beves declaraciones, Bisbal arrancó el concierto con su mirada puesta en uno de los balcones del teatro desde donde contemplaban sus movimientos su mujer Rosanna Zanetti y algunos amigos. El cantante respasó sus temas más míticos, esos que le encumbraron a la cima de la música, en un equilibrio perfecto entre baladas y rumbas. No faltaron «Silencio», «Bulería», «Ave María» o «Esclavo de sus besos».