Poco más de 24 horas después de que se celebrase el debate a cuatro de Atresmedia, moderado por Ana Pastor y Vicente Vallés, salen a la luz algunos de los detalles desconocidos por la mayoría de telespectadores. Entre ellos se encuentra el momento más tierno, protagonizado por Pablo Iglesias y Pablo Casado y su mujer, Isabel Torres.

Al finalizar el debate electoral -en el que el líder del PP, el de Unidas Podemos, Albert Rivera (Ciudadanos) y Pedro Sánchez (Psoe); se enfrentaban frente a las cámaras antes de la cita con las urnas este domingo-. Iglesias y Casado comenzaron una conversación personal, a la que se unió Isabel Torres, sobre la salud de los mellizos del candidato por la formación morada junto a su pareja Irene Montero.

Recordemos que Leo y Manuel, los dos hijos del secretario general de Podemos y la portavoz parlamentaria de la formación morada en el Congreso de los Diputados estuvieron ingresados algo más de tres meses ingresados después nacer de manera prematura con seis meses de gestación en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Un triste acontecimiento que le une al candidato del PP pues tuvo un hijo que nació a los cinco meses de gestación: «Fue un bebé prematuro y estuvo muy malito. Aquel fue el momento más difícil de mi vida, pero nunca dudé que saldría adelante. Es una bofetada de realidad tan grande, que no se lo deseo a nadie. Al final te quedas con lo que importa en la vida y no vuelves a quejarte por nada que no lo sea de verdad. Admiro profundamente a mi hijo. Me ha enseñado más a mí, a su corta edad, que yo a él», contó en una entrevista para este periódico en 2015.

No es la primera vez que la paternidad une a los líderes políticos. Cuando saltó la noticia de la paternidad de Iglesias y Montero, Pablo Casado declaró que había hablado «varias veces» con la pareja para transmitirles «todo el apoyo». Además, y basándose en su propia experiencia personal, les aconsejó «paciencia»: «Estoy con Pablo y con Irene porque sé lo que tienen que estar viviendo. Es un agobio tremendo y cada día es una escalada a la montaña, pero los van a sacar adelante a los dos, estoy convencido, están en buenas manos. Lo van a sacar, esos niños son unos campeones». El político también comentó que «estas experiencias vitales te hacen relativizar todo lo demás, te hacen mejor persona».