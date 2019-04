Las declaraciones que evidencian la mala relación de Darek con Ana Obregón Él llegó a España de la mano de la actriz e hizo fama gracias a ella

Ana Obregón difundió un comunicado a los medios en 2008 para confirmar los rumores de su ruptura con el modelo polaco Darek, 27 años menor que ella. Él llegó a España de la mano de la actriz e hizo fama gracias a ella. Después de un año de relación, el final de su historia se atribuyó a sus diferentes ritmos de vida, que hacían complicada la estabilidad de la pareja. Al poco tiempo, Obregón contó en «El Programa de Ana Rosa Quintana» que Darek llevaba «una doble vida» con otra mujer que veraneaba en Ibiza. Tras poner picas en Nueva Zelanda y Polonia, llegaba el turno de Holanda, que lo conquistaba otra asidua a nuestro papel cuché, Susana Uribarri. Cinco años pasaron sin hablarse las dos mujeres por culpa de un hombre, con quien la representante comenzó a salir poco tiempo después de finalizar su relación con la actriz.

Esta semana, el modelo ha sido preguntado por la actriz y su hijo, Álex Lequio, quien se recupera de una dura enfermedad. «A mí Ana Obregón me da un poco igual», y añadía: «Con respecto a Alejandro me alegro de que ya esté mejor y le deseo todo lo mejor». Tras esto, la reportera le recuerda que el padre del joven, Alessandro Lequio, siempre ha hablado bien de él a través del programa en el que colabora, a lo que el modelo responde: «Son buena gente». Aunque asegura que ya no mantienen contacto «si le veo mañana le doy un abrazo». Lo que sí tiene claro es que con Ana Obregón no quiere tener ningún tipo de contacto por «el mal rollo de ella porque yo nunca quise terminar esta relación mal pero si ella decidió eso, yo lo respeto».