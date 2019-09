Demi Lovato posa luciendo sin complejos su celulitis La cantante ha compartido una fotografía en la que dice sentirse muy orgullosa de su cuerpo

Demi Lovato ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación que no ha pasado desapercibida, la artista ha dejado de lado sus complejos y ha publicadi una fotografía de lo más natural.

La cantante ha compartido una imagen sin ningún tipo de edición en la que aparece posando en bikini. Esta instantánea ha sido muy alabada en la red social, pues la intérprete, que lleva años padeciendo bulimia, ha conseguido apartar sus miedos y ha lucido orgullosa su celulitis, un gesto que sus seguidores no han tardado en aplaudir.

Además, para acompañar a la imagen, la artista ha escrito un texto con el que confiesa que ha aceptado su figura:«Verificado, este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es celulitis! Estoy muy cansada de estar avergonzada de mi cuerpo y editarlo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad). Quiero que en este nuevo capítulo de mi vida consiga ser auténtica con lo que soy, en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando dé a luz algún día. Es una gran sensación estar de vuelta en la televisión y el cine sin estresarme con un extenuante programa de entrenamiento, o privarme de comerme un pastel de cumpleaños, en lugar de optar por una sandía, porque estaba aterrorizada de tomar ese pastel y me sentía miserable haciendo una dieta loca. De todos modos, aquí estoy, y yo me amo ¡Y tú también deberías amarte!».

Con esto Demi Lovato demuestra que su recuperación va evolucionando, pues hay que recordar que lleva más de un año en tratamiento tras haber sufrido una sobredosis en julio de 2018, un episodio que casi acaba con su vida.