La desconcertante imagen de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos La «influencer» ha publicado una instantánea que ha generado gran interés entre sus seguidores

ABC Madrid Actualizado: 08/10/2019 00:55h

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, es ya una «influencer» de pies a cabeza. Y es que parece que la retirada de María Teresa Campos de los platós de televisión y la «huida» de su madre y su tía Carmen Borrgo de «Sálvame», ha coincidido con el protagonismo, cada vez mayor, de la joven. A través del canal de «Mtmad» esta ha confesado numerosos detalles sobre su vida privada, las relaciones con sus amigos, e incluso los planes de boda que hicieron a su madre huir horrorizada del plató de «Sálvame».

Rubio es también una habitual en las redes sociales, espacio en el que, podría decirse, también reside su trabajo. Allí acostumbra a compartir gran parte de su día a día, algo que, en muchas ocasiones, la sitúa en el centro de las críticas: por sus viajes, sus estilismos o, simplemente, por ser un personaje público.

Sus últimas publicaciones tampoco han estado exentas de polémica y, una de ellas, ha conseguido desconcertar a sus seguidores. En ella, aparece posando por las calles de Madrid con uno de sus «looks», que nunca pasan desapercibidos. Una instantánea que no hubiera dado tanto de qué hablar de no ser porque en ella Alejandra ha decidido pixelar la bolsa del aperitivo que lleva en la mano.

Son 150.000 las personas que siguen su perfil de Instagram y, muchos de ellos, no han tardado en comentar el post. Mientras unos se preguntan si no enseña la marca porque no le pagan por ello, otros tratan de adivinar de qué snack se trata. Pero no es la primera vez que una «influencer» pixela algún producto por entrar en conflicto con sus intereses o por trabajar con marcas de la competencia.

Críticas

La última instantánea que ha publicado Alejandra Rubio ha vuelto a generar revuelo entre sus fans. En ella, la hija de Terelu presenta a su nueva mascota, un gato al que ha bautizado como Salem y al que le ha puesto un collar con cascabel. Esto último ha hecho estallar a sus seguidores, que no han tardado en pedirle que le quite el colgante «o se volverá loco».