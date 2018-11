Se descubre la infidelidad de Isa Pantoja con Alberto Isla Los altibajos han sido una constante. Su relación nunca ha estado exenta de polémica

Cuando Chabelita aún era menor de edad comenzó una relación sentimental con Alberto Isla. Su cómplice para verse con él no fue otro que su propio hermano, Kiko Rivera. «Me invitaba a su casa de Sevilla con Alberto. También fuimos a Benidorm, mi hermano tenía bolos y nos llevaba. Nos cogió una habitación para nosotros. Fue el último verano antes de mi embarazo». Cuando la joven sopló las 18 velas, se descubrió que la joven estaba embarazada de su pareja y tras nacer su hijo, Alberto, abandonó Cantora para vivir a su aire junto a su entonces pareja y padre de su único hijo. «Pensaba que estaría con él toda mi vida», confesó hace relativamente poco durante una entrevista. «No me enamoro. Creo que enamorada no he estado nunca», pero sí reconocía tener la necesidad de «estar enganchada emocionalmente a alguien». «No necesito que me quieran, pero sí que me hagan caso. No tengo la necesidad de quedar con alguien», resumía.

Entre sus dos capítulos con Isla -ahora zanjados-, Chabelita mantuvo otro noviazgo de subidas y bajadas con Alejandro Albalá, un joven que quería ser piloto y vivía en Santander. Albalá y Chabelita llegaron a contraer matrimonio durante un viaje a Cancún, con su consecuente divorcio a los pocos meses.

Tras esta separación volvió a parecer en su vida Isla, sin embargo tan solo tres días después del polémico bautizo de su hijo Alberto, Chabelita y Alberto pusieron fin a su relación otra vez. ¿La razón? Los celos de la hija de Isabel Pantoja por una de las invitadas de la celebración. Los altibajos han sido una constante. Su relación nunca ha estado exenta de polémica. Un auténtico culebrón de telenovela. En el tiempo en el que han estado juntos, han sido muchas las ocasiones en las que ambos han tenido que enfrentarse a supuestas infidelidades del otro.

Antes de entrar en la casa de «Gran Hermano», Chabelita añadió otro nombre a su lista de conquistas: Omar Montes, un joven de Benidorm con un pasado como boxeador que ahora se dedica al trap. Montes participó en «Mujeres y hombres y viceversa», es amigo de Kiko Rivera y, en apenas unas semanas, vivió toda una historia con Chabelita que tuvo hasta infidelidades.

Este sábado el cantante ha sentado en el sillón del programa para someterse al polígrafo y desvelar toda la verdad sobre su relación con la hermana de su amigo Kiko Rivera. El joven desveló la infidelidad de Isa Pantoja mientras continuaba con Alberto Isla. Por lo visto Chabelita se lió por primera vez con Omar tres meses antes de cortar con el padre de su hijo. El polígrafo dio la razón a Omar Montes, confirmando así las sospechas de muchos de los colaboradores.