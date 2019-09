El deseo de Cristiano Ronaldo de casarse con Georgina Rodríguez La cadena británica ITV emite este martes una entrevista con el jugador estelar, que se emocionó porque nunca había visto esas imágenes de su padre, fallecido en 2005

Francisco Chacón @chaconbilbao Corresponsal en Lisboa Actualizado: 17/09/2019 01:28h

Las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando en un plató de la televisión británica están causando sensación en Portugal. Ocurrió durante la grabación de una entrevista con el presentador estelar Piers Morgan, que la cadena ITV emite este martes 17 de septiembre por la noche.

Al exdelantero del Real Madrid le dieron una sorpresa: mostrarle un vídeo con imágenes de su padre, José Dinis Aveiro, fallecido hace 14 años por complicaciones relacionadas con su alcoholismo. El equipo del programa consiguió su objetivo de emocionar al cinco veces ganador del Balón de Oro, pero el hecho de que el jugador portugués nunca hubiera visto antes ese vídeo le dejó literalmente acongojado y sin palabras.

Y es que Cristiano solo contaba 20 años cuando su progenitor murió, por lo que el destino quiso que no pudiera disfrutar de todos los éxitos internacionales de su hijo. Fue el 6 de septiembre de 2005 cuando, a sus 52 años, se apagó la vida de José Dinis Aveiro, quien solo alcanzó a ver la mudanza de Ronaldo desde Lisboa, donde despuntó en el Sporting, hasta Mánchester, comienzo de su leyenda en el United, antesala de sus triunfos en el Santiago Bernabéu.

Piers Morgan le preguntó si su padre se sentía orgulloso y él asintió mientras se le saltaban las lágrimas. «Nunca había visto este vídeo. Es increíble», dijo antes de confesar: « Pensaba que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar».

A continuación, expresó su deseo de tener la cinta con esas imágenes para enseñárselas a su madre y a sus hermanos, que viven en Funchal (Madeira). «No llegué a conocer a mi padre al 100%. Era alcohólico y nunca tuve con él una conversación normal. Fue muy duro», manifestó CR7 con posterioridad.

Le vinieron, sin duda a la mente, etapas tan difíciles como la que atravesó con solo 15 años, pues los médicos del Sporting le descubrieron un problema en el corazón y hubo de someterse a una intervención quirúrgica con tal de salvar su brillante carrera futbolística. Afortunadamente, la solución se plasmó de manera veloz, ya que le realizaron a Cristiano la operación con rayos láser una mañana y le dieron el alta por la tarde.

Igualmente, Morgan le interrogó acerca de las acusaciones de violación de la norteamericana Kathryn Mayorga, que finalmente aceptó 360.000 euros para retirar su demanda judicial. «Aquello me hizo sentir muy mal. Un día estaba en el salón de mi casa con mi novia y entonces comenzaron a hablar en las noticias de que si Cristiano Ronaldo esto y lo otro. Escuchas que tus hijos bajan las escaleras y cambias de canal. Me sentía avergonzado», declara en la entrevista para ITV. En cuanto a su actual pareja, Georgina Rodríguez, señaló: «Sí, claro, que nos vamos a casar, pero no ahora. Es el sueño de mi madre. Por eso un día lo haremos. ¿Por qué no?».