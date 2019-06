El deseo de Ana Rosa Quintana por convertirse en abuela La presentadora inicia ahora sus vacaciones de verano en familia y con ganas de entrevistar, a su vuelta al programa, a Isabel Pantoja

Llega el verano y con él comienzan las vacaciones para muchos de los profesionales de la televuisión. Es el caso de Ana Rosa Quintana, quien esta semana inicia las suyas dejando su programa en manos de Joaquín Prat, quien se encarga de sustituirla cada vez que la presentadora se ausenta.

Tras su despedida temporal del programa, la revista «Diez minutos» le ha hecho una entrevista en la que, la televisiva ha querido recalcar que la temporada ha sido dura, pero satisfactoria, y por eso se va con ganas de descansar: «Ha sido un curso muy intenso, la verdad. Profesionalmente ha sido duro porque hemos tenido mucho trabajo, pero, también muy gratificante. Cuando las cosas funcionan, trabajas con más tranquilidad, te levantas con más libertad para hacer lo que quieras».

Llega el momento en el que la presentadora pone rumbo en busca de desconexión, y lo hará en la playa junto a sus hijos. Ana Rosa es madre de tres chicos: Álvaro Rojo -fruto de su anterior matrimonio con Alfonso Rojo-, y los mellizos Juan y Jaime-junto a su actual pareja Juan Muñoz-. «Tienen ya 14 años. Todavía no son tan independientes, son muy deportistas, no salen, ni me piden paga y tampoco marcas. Ahora los chicos tienen algo que les gusta mucho más que son los juegos para el ordenador o la Play».

Con respecto a su primogénito, que contrajo matrimonio hace tres años con la psicóloga Ana Villarubia, la periodista tienen todas sus esperanzas puestas para convertirse en abuela: «A mí me encantaría, pero no debo decirlo porque dicen que no se debe decir, que no hay que meter presión. También lo entiendo porque se han casado muy jóvenes, están en un momento profesional bueno y tienen que disfrutarlo. No me meto en nada, son maravillosos los dos, los veo muchísimo, viajamos juntos, compartimos momentos, pero creo que tienen que disfrutar su vida como yo he vivido la mía». Los planes de verano de Ana no serán con sus nietos pero sí con sus hijos: «Tenemos una boda y cuando pase nos instalaremos en la playa».

Durante la entrevista, Quintana opinó también sobre el reciente enlace de Belén Esteban y Miguel Marcos, en el que no estuvo, pero del que opinó que la novia iba «guapísima» y «radiante de felicidad». También, ha recordado la primera boda de la «princesa del pueblo» en la que los detalles no salieron del todo bien: «En la primera hubo muchos problemas y dificultades y fue un poco duro. Ahora, Belén ha hecho la boda que quería hacer, sin ningún tipo de impedimento y lo ha disfrutado».

Está claro que la presentadora de «Telecinco» cogerá las vacaciones con ganas y feliz por el estupendo año de trabajo que ha vivido y los logros que ha conseguido. Políticos de la talla de Pablo Casado, Pablo Iglesias, Santiago Abascal y Pedro Sánchez, entre otros, han visitado el plató de Ana Rosa y han dejado a un lado los «realities», dando un cambio al formato, para introducir un poco de actualidad: «Este año ha sido muy político. Gracias a Dios hemos tenido 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que nos dan un poquito de aire». Además, ha querido recalcar todo lo que han conseguido con respecto a sus competidores:«Es una sorpresa que este año hayamos tenido la audiencia que hemos tenido, es una media de 19% es una barbaridad, pero, sobre todo, la diferencia que hemos marcado con nuestro competidor inmediato, esto no ocurría desde hacía once años. Sobre todo, en un año tan político porque hemos liderado con esa temática, en actualidad y en entretenimiento. 'Carpe diem' porque la vida ya te traerá sus cosas. Mira hoy, nuestra compañera Susanna Griso…», finalizaba en referencia a la triste noticia que vivió ayer la presentadora de «Antena 3» y a la que le ha aprovechadio para mandar todo su apoyo: «Es muy duro. Cuando pierdes a tus padres porque tienen una edad es algo que, aunque sea muy doloroso, puedes llegar a entenderlo, pero cuando se trata de un hermano y de forma repentina, es muy doloroso. No es que haya una enfermedad en la que uno espera un desenlace, esto es algo inesperado».

Hablando de retiradas inesperadas de plató, Maria Teresa Campos abandona el mundo de la televisión y Ana Rosa ha querido hacer hincapié en el buen trabajo que ha realizado la periodista durante sus años en televisión: «Creo que ha sido y es una de las grandes, y espero que disfrute de este tiempo».

Cuando las vacaciones acaben y la presentadora deba volver a su programa, ya tiene en mente sus próximas entrevistas entre las que se encuentran Isabel Pantoja: «Me encantaría, pero hay algún compañero que está antes». La cantante está haciendo un concurso en «Supervivientes», con el que Ana está sorprendida y ve en ella una clara merecedora de una visita a su programa: «Estoy flipando. Soy súper fan de Isabel. Si hace tres meses hubiéramos pensado en ver a Pantoja como la estamos viendo, habríamos dicho que era imposible».