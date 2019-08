Desvalijan la casa de Carmen Borrego: «Estamos asustados. Me cuesta cerrar el ojo» La colaboradora de televisión relata el robo que se ha producido en su casa de Madrid mientras que ella se encontraba de vacaciones en Andalucía

Como empieza a ser habitual cada semana, un miembro de la familia Campos protagoniza una nueva portada este miércoles. En esta ocasión se trata de Carmen Borrego(52 años), que desvela en la revista «Lecturas» que han desvalijado su casa de Madrid mientras ella se encontraba ausente.

El delito tuvo lugar cuando la hija de María Teresa Campos y su marido, José Carlos Bernal, disfrutaban de sus vacaciones en Andalucía. Fue el conserje de la finca el que alertó a la colaboradora de televisión, que se encontraba en ese momento en el coche, a 130 kilómetros de Madrid. «Señora, le han entrado en casa porque tiene la verja destrozada», le cuenta el trabajador.

«Abrir la puerta de tu casa y encontrárla desmantelada, desvalijada... No es tanto lo que se lleven, que se han llevado bastantes cosas, como esa sensación que te queda», dice la hermana de Terelu Campos a la vez que asegura que ahora tiene «psicosis cuando entra en casa». «Estamos asustados. Me cuesta cerrar el ojo. Con cada ruido me descompongo. Creo que cuando te ocurre una cosa así tienes un shock traumático. Nos va a costar superarlo», cuenta.

Además del trauma, Carmen Borrego tiene que hacer frente a la pérdida de objetos muy queridos por ella. «Aparte del valor económico, tienen un gran valor sentimental y eso es irrecupeble, como cosas de oro de mi marido que eran de su madre o un anillo de oro de mi suegro que falleció hace dos años», relata Borrego, además de anumerar numerosos objetos tecnológicos y varias joyas. En total calcula que el valor de lo sustraído puede ascender a los 50.000 euros.