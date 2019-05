Instagram Diane Keaton, una «influencer» a los 73 años La actriz publica fotografías muy originales en su cuenta de Instagram hablando de sus estilismos

Que Diane Keaton es una gran seguidora de las tendencias que zarandean el mundo de la moda cada temporada no es nada nuevo. Tampoco sorprende a nadie que la actriz tenga un estilo propio y muy marcado. Da igual la película que se elija de ella porque en todas tiene una forma de vestir muy particular y real, si se tienen en cuenta sus gustos cuando no tiene una cámara delante.

Para dar rienda suelta a su divertido armario, la ganadora del Oscar por Annie Hall se ha convertido en toda una «influencer» a sus 73 años. Aunque Keaton lleva compartiendo imágenes desde 2015, cuando creo su perfil en Instagram, ha sido a lo largo de los últimos meses cuando su número de seguidores ha aumentado hasta los más de 900.000 que tiene en la actualidad.

Haya recibido, o no, clases para llevar su perfil de Instagram, lo cierto es que la actriz ha descubierto la etiqueta #OOTD (Outfit of the day, Look de hoy). Bajo este título la actriz comparte sus estilismos y pide opinión a sus seguidores. Su selfie diario frente a un espejo de cuerpo entero ya son un «must» en Instagram. En la mayoría de estas imágenes no falta uno de sus complementos estrella: el sombrero negro de ala ancha. Luce también pantalones de pinza, botines, corbatas y sus icónicas gafas.

A lo largo de su perfil, también se aprecia que la actriz tiene otra prenda en su armario que no se quita en su día a día. Se trata de unos pantalones vaqueros, anchos y de corte pesquero, con los que se ha fotografiado en varias ocasiones. Incluso les dedica una publación.

Keaton ha sabido sacarle partido a su cuenta de Instagram. Incluso en su descripción ha introducido un link a la página web donde se pueden comprar botellas de su vino. Quizá, como buena «influencer», su objetivo principal sea promocionar las botellas de «The Keaton Red».