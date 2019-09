Diego Matamoros amenaza con mandar a Makoke a la cárcel El hijo de Kiko Matamoros quiere que la exmujer de su padre se disculpe públicamente después de insinuar algo grave sobre él

Cuando la relación entre Kiko Matamoros y su hijo Diego está pasando por su mejor momento -estarían intentando reconciliarse a raíz de la operación del colaborador de televisión tras la aparición de varios tumores en la vejiga-, una nueva bomba podría desestabilizar la paz tan ansiada entre ellos.

Al parecer, el hijo de Diego Matamoros no está dispuesto a dejar pasar unos comentarios que hizo la exmujer de su padre, Makoke, sobre él. Insinuó algo grave que le duele y le afecta, aunque no ha querido desvelar de qué se trata. Lo que sí ha dicho es que espera una disculpa pública. «No los puedo decir a nivel público, porque a mí me afecta. No le pido ni un euro, sino una rectificación total. Se lo ha dicho a muchos compañeros que han dado la cara y me lo han dicho», cuenta en su entrevista de este fin de semana en el programa «Viva la vida», el mismo en el que colabora Makoke.

En el caso de que Makoke no le pida perdón públicamente, Diego Matamoros ha anunciado que está dispuesto a emprender acciones legales: «Si ella no quiere llegar a ese término, va a tener una querella criminal donde se va a exigir cárcel y dinero. Y no es ninguna tontería. El tema es que se lo tome en serio, que ya perdió una demanda conmigo, que mis abogados son buenos». Ante tal amenaza, Makoke explicó que sí es verdad que habló con ciertos compañeros suyos, pero asegura que no va a rectificar en nada: «Cometí el fallo de hablar con colaboradores porque me sentí agredida y conté verdades que yo he vivido. Yo no voy a pedir perdón».

Reconciliación a la vista

Durante su entrevista, Diego Matamoros también ha hablado de su padre, con el que nunca se ha llevado demasiado bien. Llevaban meses distanciados y sin hablarse, pero la operación a la que tuvo que someterse su padre por la aparición de varios tumores en la vejiga ha propiciado un acercamiento entre las partes.

«Estamos en un punto en el que estamos haciendo las cosas bien. Me enteré de su enfermedad por la exclusiva que dio (...) Le dije que a pesar de todo es mi padre. No puedo dejarlo en un momento duro. La forma en la que nos estamos reconciliando es que sabemos que lo hemos hecho mal y estamos intentando reconciliarnos de una forma adulta», desvela.