El drama de Marisa Jara: «Me han quitado un tumor malo, no puedo ser madre»

Marisa Jara (Sevilla, 1980) está viviendo un auténtico infierno. Hace tan solo un mes era operada de urgencia de un tumor, concretamente un liposarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que puede producirse en las células grasas de cualquier parte del cuerpo.

A la modelo sevillana le encontraron el tumor cuando le estaban realizando unas pruebas ginecológicas que se estaba haciendo para intentar convertirse en madre a través de fecundación in vitro, pero parece que su deseo ya no va a ser posible. «Me dice el oncólogo que ahora no puedo ser madre», cuenta Jara en la revista «Lecturas».

Una triste noticia que la ha dejado desolada en estos momentos tan difíciles. «Con el cáncer ha pasado un tsunami por mi vida. Ha sido y es el peor momento que he vivido. He pasado días con el ánimo muy bajo. Tengo ‘momentos’. Es un palo muy duro, una revolución que no sabes ni cómo controlar. Es horrible, he llorado mucho, pero no delante de mi familia, para no preocuparles», asegura.

En estos momentos, Jara teme que su temor se reproduzca en algún momento. Reconoce que el médico que le intervino le dijo que ha vuelto a nacer. «Si no me lo hubieran quitado tan pronto no lo habría contado...», desvela Jara.