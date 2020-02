La drástica decisión de Belén Esteban tras la muerte de su exmarido, Fran Álvarez La colaboradora de «Sálvame», muy afectada tras conocer la noticia, está «encerrada» en su casa

Este domingo el programa «Viva la Vida» arrancaba con una triste e inesperada noticia: Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, había sido encontrado muerto, a los 43 años, en su domicilio madrileño. Inmediatamente, todas las miradas se dirigieron hacia la colaboradora de «Sálvame», quien, según su entorno, ha recibido esta noticia como un mazazo.

A pesar de que en la actualidad la relación entre la pareja era completamente nula, y hace unos meses se conoció que el camarero se negaba a otorgar a la ex de Jesulín de Ubrique la nulidad eclesiástica para poder casarse de nuevo por la Iglesia, Belén Esteban está muy afectada. Sus amigos más íntimos se acercaron a su casa para arroparla en estos momentos tan complicados.

Este lunes por la mañana se dejó ver por primera vez desde que saliera a la luz la triste noticia, ya que ha acudido, como es habitual, a un bar de Paracuellos del Jarama con una amiga a desayunar. Con el semblante muy serio, gafas de sol y sin pronunciar ni media palabra -algo poco habitual en ella- ha regresado a su hogar, donde lleva recluida toda la tarde.

Si bien la «princesa del pueblo» no ha querido pronunciarse tras el inesperado fallecimiento de su ex, Antonio Rossi ha contado en el plató del «Programa de Ana Rosa» cómo ha recibido la noticia: «Está impactada y estaba acompañada por dos amigas (...) Creo que no va a decir nada y sabe que cualquier cosa que diga se mirará con lupa», adelantaba. Y es que, al parecer, la televisiva no sabe muy bien cómo proceder en estos complicados momentos y por ello ha tomado la decisión de quedarse en casa y no asistir al trabajo, ya que es consciente de la trascendencia que pueden llegar a tener sus palabras.

Se desconoce cuándo volverá a aparecer públicamente o si acudirá al funeral. Eso sí, Rossi ha confirmado que está esperando el momento más adecuado para ponerse en contacto con su familia y poder darles el pésame.

