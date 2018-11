Dulce Delapiedra toca fondo: sin ingresos y viviendo de la caridad Tras nueve días en paradero desaparecido, la ex empleada de hogar de Isabel Pantoja ha reaparecido en Toledo

Máxima preocupación por el estado de Dulce Delapiedra. Después de que María Patiño diera la voz de alarma porque la niñera de Isa Pantoja estaba desaparecida, el programa «Socialité» ha logrado localizar a la ex antigua empleada de hogar de Isabel Pantoja en Toledo.

Delapiedra, que no contesta el teléfono ni a su propia familia, «está mal, muy mal», según su casero. «La he visto con ansiolíticos, siempre tiene sueño y que por favor le diera las llaves del piso. Viene con un hombre que dice que es su pareja. Ese hombre a mi no me da muy buena impresión», añadió el casero, quien además regenta un bar al que Dulce acude a comer «gratis, porque no tiene dinero».

Parece ser que el hombre, que le ha alquilado también gratis el piso a Dulce, había prometido a la niñera que no haría publico su paradero. Sin embargo, ha cambiado de opinión ante el deterioro que presenta Delapiedra. «Tal y como está ella y con todo lo que he visto, podría ir a la policía nacional y denunciar a Isabel Pantoja por lo que le ha hecho a esta mujer... Me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas... me da pena», zanjó el hombre.

Han sido nueve días sin noticias de Delapiedra, desde que el pasado 2 de noviembre llevó al hijo de Chabelita al cumpleaños de Francisco, hijo mayor de Kiko Rivera.